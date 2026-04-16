En directo: La mujer de Cerdán se niega a declarar en el Senado por estar su marido investigado

El Senado ha convocado para este jueves a Francisca Muñoz Cano, esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, para comparecer ante la comisión de investigación del caso Koldo, después de no haber acudido a dos citas anteriores tras alegar problemas de salud. Según la previsión oficial de la Cámara Alta, Muñoz está citada a partir de las 16.30 horas. La compareciente figura en el orden del día "como exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000", empresas bajo el foco de las pesquisas ligadas a la operación policial 'Delorme', que dio origen al 'caso Koldo'.

Será la tercera vez que esta sede parlamentaria llame a declarar a Francisca Muñoz en el marco de estos trabajos, después de que dos convocatorias anteriores se vieran frustradas por la documentación médica presentada por la esposa de Cerdán. En la última ocasión, cuando estaba citada un lunes por la tarde, Muñoz remitió un informe de urgencias fechado el sábado anterior en el que el facultativo que la atendió señalaba que su estado de salud impedía su asistencia al Senado. La suspensión de aquella sesión llevó a la presidencia de la comisión a reordenar el calendario de trabajos y a trasladar al próximo jueves la comparecencia de la exsocia de Noran, manteniendo, no obstante, su citación dentro del actual bloque de testimonios.

Transferencias desde Servinabar

La comisión de investigación del caso Koldo examina contratos públicos, concesiones y otras operaciones del sector público estatal susceptibles de estar relacionados con presuntos delitos de corrupción vinculados a la trama de la que presuntamente formaban parte José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, entre otros. En ese contexto, la declaración de Muñoz se considera relevante por su relación laboral con Noran Cooperativa Pequeña y por su presunta condición de beneficiaria de movimientos de fondos procedentes de Servinabar 2000, señalada en diversas investigaciones policiales y periodísticas.

Las investigaciones han detectado transferencias de Servinabar 2000 hacia Noran y pagos de esta cooperativa a Francisca Muñoz, extremos que los agentes sitúan dentro del entramado económico analizado en la 'Operación Delorme