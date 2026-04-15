La Audiencia Nacional anula el registro de Sidenor por la venta de acero a Israel

La Audiencia Nacional ha anulado la entrada y registro de las instalaciones de Sidenor en Basauri (Vizcaya) el pasado 10 de febrero para investigar la venta de acero por parte de esa compañía a Israel.

El tribunal ha estimado así el recurso presentado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, al considerar que el auto "no superó los mínimos requisitos para limitar un derecho fundamental", entre otros motivos.

La defensa de Jainaga argumentó que el escrito contemplaba "gravísimas medidas limitativas" que eliminaban "de un plumazo" sus derechos fundamentales, y sin presentar "un mínimo indicio razonable" para acreditar la supuesta comisión de delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

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