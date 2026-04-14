Talleres de autodefensa para mujeres: empoderamiento físico y mental
- Se trabaja con la física más que con la fuerza, de modo que cualquier víctima pueda zafarse del agresor
- El taller, que cumple 30 ediciones, enseña defensa personal, tácticas de evasión y manejo de situaciones de riesgo
Los agresores se basan en la superioridad física para escoger a sus víctimas. Para equilibrar la balanza, el adiestramiento de la Policía local se centra en el trabajo técnico.
“Hay que tener en cuenta que algunas mujeres que asisten al curso han sufrido alguna lesión relacionada con la edad. No puedes plantear una defensa en la que la víctima tenga una condición física inmejorable” nos explica el inspector Simón Lucas. Y añade “nos basamos en las leyes de la física, utilizamos la gravedad a nuestro favor.”
El objetivo es zafarse del agresor y huir
La mejor forma de librarse de un agarre en el brazo es buscar el punto de fuga girando la muñeca y doblando el codo hacia el cuerpo. Cuando las manos del agresor van al cuello, hay que protegerse elevando los hombros y bajando la barbilla.
“Con segmentos y vectores óseos, enseñamos a encontrar la vía más fácil para escapar. Lo más importante es la técnica, ejecutar los movimientos con seguridad”
La repetición como método
Para interiorizar los movimientos, que puedan ejecutarse en el momento crítico, es imprescindible el ensayo. Las clases se organizan en cuatro sesiones, seis horas en total. Los resultados terminan llegando.
Lo confirma la agente Rebeca Moro Lorenzo: “El curso refuerza la autoestima de las mujeres, su independencia para desenvolverse en cualquier situación. Salen del curso empoderadas. Toman conciencia de que no necesitan fuerza física para repeler una agresión.”
La Escuela de igualdad también oferta ciclos sobre salud mental y género, encuentros sobre salud cardíaca y renal, representaciones teatrales o encuentros literarios. Todas las actividades son gratuitas y ofrecen un servicio de cuidado de menores, para facilitar la conciliación.