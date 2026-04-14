Talleres de autodefensa para mujeres: empoderamiento físico y mental

Los agresores se basan en la superioridad física para escoger a sus víctimas. Para equilibrar la balanza, el adiestramiento de la Policía local se centra en el trabajo técnico.

“Hay que tener en cuenta que algunas mujeres que asisten al curso han sufrido alguna lesión relacionada con la edad. No puedes plantear una defensa en la que la víctima tenga una condición física inmejorable” nos explica el inspector Simón Lucas. Y añade “nos basamos en las leyes de la física, utilizamos la gravedad a nuestro favor.”

El objetivo es zafarse del agresor y huir La mejor forma de librarse de un agarre en el brazo es buscar el punto de fuga girando la muñeca y doblando el codo hacia el cuerpo. Cuando las manos del agresor van al cuello, hay que protegerse elevando los hombros y bajando la barbilla. “Con segmentos y vectores óseos, enseñamos a encontrar la vía más fácil para escapar. Lo más importante es la técnica, ejecutar los movimientos con seguridad”