¿Es el rock un mundo dominado por hombres?

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“El rock me gusta desde que escuché a Elvis por primera vez en una cinta de cassette en el coche de mis padres”, nos cuenta a 'Objetivo Igualdad' Marta Vázquez, la conocida comunicadora de ‘RockFM’ , emisora en la que también dirige muchos especiales. Cuenta que tenía seis años y la marcó tanto que se enamoró del ídolo del ‘rock and roll’ . No se perdía el ‘Club Elvis’ en la emisora ‘Rock & Gol’, donde Vicente Ahumada descubría todo sobre ‘El Rey’. “También era fan de Oldie, de ‘El Pirata’... pero lo que más escuchaba era a Ahumada". Por eso estudió periodismo, y cuando estaba terminando la carrera hizo un trabajo sobre Ahumada y la radio musical. "Tenía que formar parte de ‘Rock & Gol’ porque me encantó el ambiente… Eran como una familia y lo conseguí”, cuenta. Fue de las primeras comunicadoras especializadas en rock.

“"tenía que formar parte de ‘Rock & Gol’ porque eran como una familia y lo conseguí”“

“El rock me salvó la vida cuando era adolescente” A Angie Lofer, la teclista de ‘Rocking Girls’, una banda netamente femenina, especializada en los grandes ‘hits’ del rock, y banda oficial de ‘Cadena 100 Por Ellas’, su pasión por la música le llegó también muy temprano. “Con cinco o seis años, yo sacaba canciones con un piano de oído y me apuntaron a clases” y también desde muy niña “escuchaba a grupos como Bon Jovi y cosas así”. Pero no fue hasta llegar a Madrid a estudiar, también periodismo, que descubrió que “la música podía ser una profesión”, porque “iba a muchos conciertos y decía esto me gusta y empecé a tocar con grupos”. En 2018 Angie participó en‘100% Mujer’ un grupo pionero en poner en valor el arte de las mujeres y denunciar los “ridículos” porcentajes que ocupan en los grandes festivales. Ese año también se incorporó con su teclado a ‘Rocking Girls’, junto a Camen Niño al bajo, Elena Castelló a la guitarra eléctrica, Maylin Johoy a la batería, y Belén Estrada al micrófono. La banda femenina 'Rocking Girl' toca termas en acústico en la sala 'Moby Dick' Talia Martínez de Marañón Para Estrada la música forma parte de su vida. El culpable, su padre: “Es músico aficionado, toca la guitarra y canta desde siempre”. Y rememora: “En mi familia dicen que con un añito yo prácticamente aprendí a cantar antes que a hablar”- La cantante explica que en su casa “se escuchaba rock porque mis padres son de Pink Floyd, de Tina Turner, de Janis Joplin, de Queen”, pero sin embargo ella comenzó cantando boleros en una orquesta. Cuando le propusieron cantar rock se dio cuenta de que “era lo que más disfrutaba cantar” e incluso cuenta la anécdota de que su hermana le dijo: “Ya está, no cantes ningún bolero más, canta rock porque esto es lo tuyo”. “El rock me salvó la vida cuando era adolescente”. Así de claro lo tiene Raquel Piqueras, productora ejecutiva del programa ‘El Pirata y su banda’ en ‘RockFM’, que explica: “Aprendí inglés con Bon Jovi porque a mi hermana le encantaba”. Y después, cuenta que “iba con mis auriculares, con mis walkman” y eso “me dio la vida”. Era la época de escuchar a “Mariano Muniesa, de Rock Star en los ‘40 Principales’ y grabarlo en la minicadena” y luego, continúa: “Con la paga del mes te comprabas el disco que te habían recomendado” y se ríe al recordarlo: “A veces, sufría una decepción”. Todo ese bagaje mereció la pena, porque después de ser periodista deportiva le ofrecieron entrar en ‘El Pirata y su banda’ y sus conocimientos de rock le sirvieron “para manejarme en un programa de muchos hombres”. Eso sí, su compañera Lucía Campo la ayudó mucho. Raquel Piqueras y Marta Vázquez de 'RockFM' en la sala 'Moby Dick' Talia Martínez de Marañón Virginia Díaz también grababa a los grupos que le interesaban en ‘casettes’ porque le gusta la música desde que es muy pequeña. Cuenta que es “muy ecléctica en cuanto a gustos musicales”. Pero siempre ha tenido claro que “el rock es un básico” y que le gusta “escuchar bandas de rock femenino que me parece que tienen mucho ‘power’ y que son increíbles”. Lo de ser periodista especializada en música fue “casualidad”. Cuenta que estaba en el área de nacional de Radio Nacional de España “y hacía política pura y dura” pero le dijeron que había un ‘casting’ para ser presentadora para ‘Los conciertos de Radio 3’ y se presentó. Y Paco Adrián, que era el director la escogió. Luego cuenta: “Empezó Beatriz Pecker a dirigir la emisora” y quería que hubiese otro programa diferente y “me propusieron que fuera la locutora del programa ‘Músicas es 3’”. Así Virginia cumplió un sueño porque “siempre había querido ser periodista, pero no contemplaba la posibilidad de ser periodista musical”. Ahora su trayectoria se ha visto avalada por el Premio Ondas en 2017 como ‘Mejor presentadora de programa de radio musical’. Virginia Díaz, directora de '180 grados' y codirectora de 'El típico programa' de Radio 3 en 'Moby Dick' Talia Martínez de Marañón Algunas de las referentes para todas son Aretha Franklin o Sister Rosetta Sharp, Janice Joplin, Tina Turner, Debbie Harry de ‘Blondie’, Doro Pech y bandas femeninas como ‘The Runaways’ , 'Heart' o ‘Girlschool’. Entre las españolas, destacan a Luz Casal, Azucena de ‘Santa’, Aurora Beltrán de ‘Tahures Zurdos’ o Alaska y de grupos ‘Las Vulpess’ o ‘Dover’.

“El rock es un mundo muy machista, es un mundo dominado por hombres” Prieto llegó a estudiar la carrera a Madrid con 18 años y cuando iba a los ‘garitos de rock’ y hablaba de música con un grupo, “ellos podían saberse el estribillo de una canción de una banda”, mientras que si eras chica cuenta “te tenías que saber hasta los cumpleaños, porque si no decían que no entendías de rock”. De hecho, dice que se ha sentido “cuestionada por ser mujer dentro del mundo del rock”, explica la productora en ‘RockFM’: “Siempre te decían, ¿seguro, estás segura del todo?”. Ahora, dice, afortunadamente en el programa que está eso no le pasa. Banda femenina de los 70 'The Runaways' Getty Images Lófer piensa que sí hay machismo en la música y en la industria porque “como mujer te enfrentas a situaciones y a comentarios que un hombre no se enfrenta”, como por ejemplo, “ir a tocar y que el público diga ¡anda pero si tocas como un hombre!”. Piensa que es porque al ser mujer “te miran con otro rasero” e incluso continúa “se sorprenden de que una banda de chicas toque y suene bien”. “Decimos que las canciones de 'reggaeton' tienen muchas letras peyorativas para la mujer”, explica Díaz, “y es cierto”, aunque aclara: “El rock tiene muchas letras muy, muy, muy machistas y antes las cantábamos como si no pasara nada”. La directora de ‘180 grados’ y codirectora de ‘El típico programa’ de Radio 3, piensa que “el problema del machismo radica en el miedo a la mujer”. Cree Díaz que “está tan arraigado porque temen que las mujeres, si conseguimos los mismos derechos, vayamos a atacarles” y aclara que “nada que ver, no hay que tener miedo a la igualdad”. ““el problema del machismo radica en el miedo a la mujer”“ “El rock empodera”, dice Estrada, pero “siempre han predominado los hombres y las mujeres tienen que demostrar mucho más”. En la misma línea habla Vázquez, que resume lo que piensan todas: “El rock es un mundo muy machista, es un mundo dominado por hombres”. Por eso explica la comunicadora de ‘RockFM’ que como mujer “tienes que currártelo el triple que un hombre porque se te mira con lupa”. Además, continúa Vázquez, “hay muchas exigencias no solo a nivel artístico, sino también estético”. Algo con lo que está de acuerdo la cantante de ‘Rocking Girls’: “Tienes que estar muy bien físicamente, ser mona” porque, insiste: “No vale solo con que tengas buena voz”. Por eso dice que las cantantes “somos tratadas como un objeto sexual”. Explica que cuando estás en un escenario te dicen “te vamos a poner pantalones cortitos y así vas enseñando”. “Además tienes que cantar bien, claro, porque tienes que hacerlo todo bien”. remata. El tema estético también es una presión a medida que cumples años, explica la teclista de la banda femenina, porque “músicos canosos de edad son eminencias en la música” pero continúa Lófer “no conozco a ninguna mujer músico, instrumentista de más de 50 en España”. Algo que le hace preguntarse “¿Nos van a seguir contratando cuando tengamos más años?”. 'Girlschool', banda femenina de los 80, que sigue tocando en la actualidad Getty Images

“Tardé en contarlo porque me sentí avergonzada pensando que la culpa era mía” El acoso sexual también es un problema. Marta nos cuenta que “un oyente se obsesionó conmigo y recibía cada día 20 o 30 mensajes”. El problema no quedó ahí, continúa la comunicadora de ‘RockFM’ porque ese oyente “se vino andando desde Tarrasa hasta Madrid” y consiguió, explica, “saltarse el torno de seguridad de la emisora para buscarme”. Al final tuvo que ir a juicio porque “se le fue completamente de madre, se le fue de las manos”. ““me tocaron absolutamente todo, notabas los roces, algo muy desagradable”“ Su compañera Raquel nos cuenta que se tuvo que ir de un concierto de ‘Iron Maiden’ en el Palacio de Vistalegre en Madrid a principios de los 2000. “Conseguí llegar a primera fila con mis amigas” y rememora “estaba feliz” hasta que comenzó a sentir que “me tocaban el culo, me tocaban las tetas” y empezó a sentirse mal porque “me tocaron absolutamente todo, notabas los roces, algo muy desagradable”, hasta el punto de que “me tuve que ir”. Y continúa la productora ejecutiva de ‘El Pirata y su banda’, “me sentí fatal porque eran mi banda de siempre y ¿por qué me los tengo que perder yo?”. La banda femenina 'Rocking Girl' toca termas en acústico en la sala 'Moby Dick' Talia Martínez de Marañón Belén, cantante de la banda ‘Rocking Girls’, cuenta que en su caso ha tenido que elegir entre un productor que le dijo que “me quitara la chaqueta para mostrar más con un vestido ajustado” o uno que “le interesaba el aspecto musical”. Ella decidió apostar por el que buscaba una buena voz. Y aclara que en su caso, su padre “siempre estaba protegiéndome"; si tenía una reunión con un productor la acompañaba y así ”no pueden propasarse” porque “él estaba ahí como guardaespaldas”. ““ese señor interpretó que yo me quería acostar con él sin ningún tipo de señal por mi parte”“ Virginia por su parte cuenta lo que le pasó en un viaje “siendo muy jovencita”, fuera de Radio Televisión Española. “Estaba hablando con un señor de música” y en un momento dado “me abrazó y me tocó la nalga” porque “ese señor interpretó que yo me quería acostar con él sin ningún tipo de señal por mi parte”. Hasta el punto, continúa, que “le tuve que dar un empujón y me fui corriendo al hotel”. Se sintió “muerta de miedo y muerta de vergüenza”, porque pensaba: “¿Qué le he dicho para que interpretara…?”. De hecho, continúa la directora de ‘180 grados’ de Radio 3: “Tardé en contarlo porque me sentí muy avergonzada”. Sentía vergüenza, explica, porque “creía que la culpa era mía por haber hablado con ese señor”. Pero, la realidad es que, exclama ahora enfadada por la situación que tuvo que vivir: ”¡No le había dicho nada para que interpretase absolutamente nada!”. En el mundo del rock, otro de los problemas es que se han escondido o tapado los abusos, “por parte de la industria y de los propios compañeros”, explica Díaz. Algo que aborda, nos recuerda la periodista de Radio 3, “Maika Makosvki en la canción ‘The Brotherhood’ (La Hermandad), de su disco de 2024 ‘Bunker Rococó’” donde: “Habla de ese código podrido de silencio, de complicidad”. Explica Dïaz: “Ellos dicen yo lo he visto, pero como yo no he sido…” y critica la periodista musical “no eres culpable, pero sí estás tapando la culpabilidad”. En la misma línea Estrada dice que en la industria “se conocen muchos casos de gente conocida que te cuentan que se aprovechó de una chica”. De la misma forma que se escucha continúa, “esta tuvo que pasar por el aro” . Y se indigna, porque “se tapa y se oculta” y cree que es porque “todavía es un mundo de hombres”. Ante esto, Piqueras piensa que “no hay que callarse y no hay que normalizar conductas con las que te sientas incómoda”. Maika Makovski tocando en Ruta 66, su dico 'Bunker Rococó' Dena Flows Dena Flows @denaflows