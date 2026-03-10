Las agresiones a médicos en España alcanzan en 2025 su cifra más alta con 879 casos registrados

El Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2025 un total de 879 agresiones, la cifra más alta de la serie histórica. En total, se produjeron 32 más que en 2024. Los datos se han obtenido de los 324.887 médicos colegiados en 52 colegios provinciales.

"Nos enfrentamos a una realidad validad institucionalmente, no es un incidente de un año concreto. Vemos como la tendencia continúa", ha denunciado durante la presentación de los datos este martes el secretario general de la OMC, José María Rodríguez. Tras la pandemia, la OMC asegura que la situación de violencia en los centros sanitarios se ha cronificado con cifras que "lejos de descender aumentan levemente". Por ello, ha reclamado un plan nacional para frenar la violencia contra los médicos y el resto de los profesionales sanitarios.

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha remarcado que este tipo de violencia es un "ataque directo" a la calidad asistencial y ha pedido que "caiga todo el paso de la ley" sobre los agresores. "Algo hemos hecho y explicado mal en la sociedad, cuando las agresiones crecen continuamente en las profesiones sanitarias", ha lamentado.

Las médicas sufren más agresiones Según los datos, las médicas sufren el 63,7% de las agresiones, mientras que representan el 54,8% de los profesionales colegiados. Algo que "reafirma la tendencia al alza de una brecha que persiste", según Rodríguez. Aunque la violencia crece para ambos sexos, la OMC resalta que el incremento impacta de manera mas severa sobre las mujeres. En cuanto a la edad, el 29,9% de los médicos que sufrieron agresiones eran menores de 35 años. La incidencia desciende drásticamente a partir de los 56 años y es residual a partir de los 66. "Los profesionales jóvenes y de mediana edad son los que sostienen el mayor porcentaje de actividad clínica, por lo que soportan la máxima carga de riesgo", ha indicado Rodríguez. Las agresiones a médicos obligan a incluir defensa personal en la formación sanitaria Respecto a las especialidades, los profesionales de Atención Primaria padecen el 58,6% de estas acciones violentas. El 80% de los casos se produce en la consulta habitual y el 48% son de pacientes programados. Casi todas las agresiones ocurren en horario laboral. Los episodios fuera del ejercicio profesional son excepcionales, siendo solo el 3% en horario no laboral. De las agresiones, el 81% son amenazas, coacciones, insultos y vejaciones. El 19% restantes son agresiones físicas directas, lo que supone un aumento del 8% en comparación con el año anterior. Apenas la mitad de las agresiones comunicadas llegan a denunciarse formalmente.

El perfil del agresor Respecto al perfil del agresor, el 50% tiene entre 40 y 60 años. Suelen ser personas con plena capacidad funcional, impulsadas principalmente por conflictos asistenciales u organizativos. Asimismo, el 12,9% de los agresores supera los 60 años. Lo que, según la OMC, descarta la incapacidad mental o el envejecimiento como causa predominante. "La mitad de los agresores son de origen español, tienen entre 40 y 60 años y un nivel cultural medio o alto. En algunos entornos se había señalado que las agresiones podían deberse a la multiculturalidad o al hecho de que el agresor fuera de otra raza o etnia, pero estos datos demuestran que no es así", ha explicado Rodríguez.