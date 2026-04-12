El tiempo hoy 12 de abril: lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas

La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.

Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.

En el norte, Galicia y la cornisa cantábrica también presentarán cielos nubosos, con chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos; Por el contrario, en el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, aunque no se descarta algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas.

En Canarias, cielos nubosos con lluvias en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.

Montaña rusa térmica Ciudad Real marcó el pasado jueves 10,5 ºC de máxima lo que sería una temperatura propia de enero. El pasado viernes, sin embargo, se llegó a los 29 ºC, lo normal para junio. En 48h daremos un salto de seis meses. Y el fin de semana volverán a bajar a los 15 ºC. Evolución temperatura media diaria. EL TIEMPO TVE Vamos a pasar de tener temperaturas 6 ºC por encima de la media (en el caso de las máximas la anomalía está próxima a los 9 ºC) a situarnos 2 ºC por debajo este fin de semana. Eso sí, la bajada durará poco, ya que la próxima semana volverán a subir. En Teruel o Soria este viernes ha sido como de final de junio y el domingo volverán al frío de enero. En Zaragoza del viernes al domingo las temperaturas bajarán casi 20 ºC. EL TIEMPO TVE Este viernes pasado comenzó a notarse los primeros síntomas de la inestabilidad: probables tormentas en Andalucía desde el mediodía y rachas de viento muy fuertes en las islas Canarias occidentales. Las temperaturas subieron de forma llamativa en el Cantábrico —más de seis grados en las máximas— y también las mínimas repuntaron en Cáceres y el oeste de la meseta sur. En Madrid se pasará de rozar los 30 ºC a la mitad en dos días. EL TIEMPO TVE Una entrada de aire frío empujada por el viento de norte será la responsable del brusco descenso de temperatura que nos espera durante el fin de semana. Temperaturas máximas previstas para el domingo. EL TIEMPO TVE Con la llegada del fin de semana, además del descenso de temperatura lloverá e incluso nevará. El sábado la cota de nieve bajará al final del día a los 1.100-1.200 m en el norte y el domingo a los 1.000 m. Como seguiremos con calima, la lluvia irá acompañada, un día más, de barro.