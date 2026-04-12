El tiempo hoy 12 de abril: lluvias, nevadas y un descenso notable de las temperaturas
- La lluvia, olas, viento y nieve pondrán este domingo en aviso a 9 comunidades autónomas y Melilla
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La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes en Andalucía oriental, Murcia y Alicante, nieve en zonas altas del norte peninsular y un descenso notable de las temperaturas máximas en amplias zonas del país, con bajadas extraordinarias en el nordeste.
Un frente frío recorrerá la mitad este peninsular y Baleares, donde, junto a la formación de una borrasca en el Mediterráneo, dejará cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas.
En el norte, Galicia y la cornisa cantábrica también presentarán cielos nubosos, con chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos; Por el contrario, en el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos, aunque no se descarta algún chubasco ocasional y disperso en las mesetas.
En Canarias, cielos nubosos con lluvias en las vertientes norte e intervalos nubosos en el sur.
Montaña rusa térmica
Ciudad Real marcó el pasado jueves 10,5 ºC de máxima lo que sería una temperatura propia de enero. El pasado viernes, sin embargo, se llegó a los 29 ºC, lo normal para junio. En 48h daremos un salto de seis meses. Y el fin de semana volverán a bajar a los 15 ºC.
Vamos a pasar de tener temperaturas 6 ºC por encima de la media (en el caso de las máximas la anomalía está próxima a los 9 ºC) a situarnos 2 ºC por debajo este fin de semana. Eso sí, la bajada durará poco, ya que la próxima semana volverán a subir.
En Teruel o Soria este viernes ha sido como de final de junio y el domingo volverán al frío de enero.
Este viernes pasado comenzó a notarse los primeros síntomas de la inestabilidad: probables tormentas en Andalucía desde el mediodía y rachas de viento muy fuertes en las islas Canarias occidentales. Las temperaturas subieron de forma llamativa en el Cantábrico —más de seis grados en las máximas— y también las mínimas repuntaron en Cáceres y el oeste de la meseta sur.
Una entrada de aire frío empujada por el viento de norte será la responsable del brusco descenso de temperatura que nos espera durante el fin de semana.
Con la llegada del fin de semana, además del descenso de temperatura lloverá e incluso nevará. El sábado la cota de nieve bajará al final del día a los 1.100-1.200 m en el norte y el domingo a los 1.000 m. Como seguiremos con calima, la lluvia irá acompañada, un día más, de barro.
Las temperaturas bajarán de 15 a 20 ºC en 48 horas
El domingo la borrasca no dará tregua. El frente continuará su avance de oeste a este durante la madrugada y dejará precipitaciones en la mitad este, el extremo norte y Baleares, donde se extenderá la inestabilidad. La nieve se acumulará de forma significativa por encima de los 1.000 metros en los Pirineos y el sistema Ibérico. Tras el paso del frente, el Cantábrico y el norte de Galicia quedarán bajo chubascos intermitentes. Las brumas y bancos de niebla afectarán a las zonas altas de los principales sistemas montañosos, y la calima irá retirándose hacia el este.
Las temperaturas caerán de forma generalizada en la Península y Baleares, con los descensos más severos en las máximas: más de diez grados en Aragón y Cataluña, y más de seis en buena parte del centro y el este. En estas zonas, las mínimas no se alcanzarán hasta el final del día. En las cotas altas de la mitad norte se esperan heladas. En Canarias el descenso será más leve. El viento del norte dominará la Península y Baleares, con rachas muy fuertes de cierzo en el Ebro, tramontana en el Ampurdán y Baleares, y poniente en Melilla.
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