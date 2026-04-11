La Guardia Civil libera en Castellón a 80 migrantes explotados en un régimen de semiesclavitud

La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la localidad de Nules (Castellón) acusadas de integrar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en una operación en la que han sido liberadas 80 personas, 77 hombres y tres mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y 35 años.

Las víctimas eran alojadas en condiciones de hacinamiento extremo, en muchos casos sin agua ni luz, y obligadas a trabajar en el sector agrícola con jornadas de hasta 13 horas diarias sin apenas descanso y con una remuneración inexistente o meramente simbólica, según la Guardia Civil.

Según ha informado el instituto armado, a los arrestados se les atribuyen delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular, al encargarse de todo el proceso de captación, traslado y explotación de las víctimas, a las que sometían a condiciones de semiesclavitud.

La organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad en distintos países —Nepal, Pakistán y Senegal, entre otros— mediante falsas ofertas de empleo que prometían “buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención”. Una vez en España, les generaban una deuda que utilizaban como mecanismo de control y coacción.