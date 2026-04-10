Proponen retirar el Premio Cataluña de Sociología 2019 a Ramón Flecha, el catedrático investigado por coerción sexual

La entidad académica, científica y cultural Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha propuesto retirar el Premio Cataluña de Sociología 2019 al catedrático Ramón Flecha, investigado por coerción y acoso sexual por la Fiscalía Provincial de Barcelona. Es una de las conclusiones de una investigación que han llevado a cabo, desde diciembre de 2025, sobre su filial la Asociación Catalana de Sociología (ACS). Su junta directiva estaba mayoritariamente formada por personas del entorno CREA —Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos—, el grupo académico ligado a Flecha que anunció su autodisolución en diciembre de 2025.

Tras detectar "prácticas percibidas como excluyentes o sigilosamente coercitivas, además de episodios de acoso y presión", también han propuesto cesar en sus cargos a los actuales miembros directivos de la ACS y convocar elecciones en la sociedad filial.

Esta relevante institución académica catalana, que recibe el apoyo de la Generalitat de Catalunya y de otros organismos regionales y estatales, publicaba el pasado lunes un extenso comunicado para explicar la investigación interna que comenzó meses después de que más de una decena de mujeres denunciaran ante la Universidad de Barcelona el año pasado comportamientos de abuso sexual y abuso de poder, entre otros.

Ramón Flecha definió los criterios de impacto de los programas europeos Respecto al galardón que recibió Flecha en 2019, cuando la que fuera directora de CREA, Marta Soler, presidía la Asociación Catalana de Sociología, el IEC apunta a que el jurado del premio modificó los criterios del tribunal y replanteó las candidaturas presentadas. En ese sentido, esta investigación manifiesta que se incorporó la "valoración del impacto social de la tarea del premiado, un criterio característico del grupo CREA y de las publicaciones de Ramon Flecha". Sobre los requisitos para obtener el galardón, la exdirectora de CREA ha defendido en X: "Antes el criterio era solo científico y este candidato tenía mucho más nivel que los otros". Asimismo, apunta a que fue la Comisión Europea quien introdujo esos criterios de impacto. Como ha comprobado RTVE Noticias, Ramón Flecha presidió la comisión que definió los criterios de impacto social, científico y económico en los programas marco de la Unión Europea, cuyo informe de resultados se publicó en 2018.

La ACS vigiló y controló a sus miembros, según el IEC Según afirma el IEC, integrantes del grupo CREA empezaron a dominar la junta directiva de la ACS en el año 2017 y determinan que se ha producido un "deterioro sostenido" del funcionamiento de la asociación. Por ejemplo, señalan que se puso en marcha una comisión interna "como mecanismo de vigilancia y control sobre las personas y no sobre las malas praxis institucionales". Este órgano habría ejercido "acoso y presión" sobre la presidenta de la ACS, quien acabó dimitiendo, según el comunicado. La entidad subraya el "silencio" de la ACS ante el anuncio de la Universidad de Barcelona de que abría una investigación interna a Flecha en julio de 2025, e indica que hubo una propuesta para hacer una declaración en defensa del catedrático frenada por su entonces vicepresidenta, quien dimitió en septiembre. El escrito recoge más actuaciones de esos meses que, a su juicio supone "una utilización impropia de la ACS y del IEC a favor de los intereses del grupo CREA, en perjuicio de los socios y de la institución".