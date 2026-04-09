El PP pide explicaciones al PSOE por "las bolsas de dinero" en Ferraz y les acusa de "taparlo" usando el aborto y la migración

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha pedido explicaciones este jueves al PSOE por "el dinero que llegaba y salía en bolsas" a la sede del partido en Ferraz y ha acusado al Gobierno de utilizar otros temas como el del aborto y la migración para "taparlo".

Muñoz, en rueda de prensa en el Congreso, ha reaccionado así a la declaración de Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE por indicación del presunto conseguidor de la trama y empresario Víctor de Aldama, en la tercera sesión del juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo donde ha dicho que fue en dos ocasiones a Ferraz a llevar dinero, en concreto, "dos pagos de 45.000 euros".

"Si esto no forma parte del PSOE de verdad que me lo cuenten, están intentando sacar temas que no tienen que ver con ellos", ha denunciado Muñoz, tras recordar que el hermano del exasesor Koldo García ha ratificado lo mismo ante el Supremo "que iba allí a recoger dinero negro".

Por parte del PSOE, la portavoz de su Ejecutiva, Montse Mínguez, preguntada por las declaraciones que se han conocido este jueves, ha insistido en el "no a la corrupción" de su partido y en que han actuado "desde el minuto 0". El dinero en efectivo sale de las cuentas corrientes del PSOE", ha asegurado para señalar la "clara diferencia con el PP".

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