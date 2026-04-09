La Justicia rusa declara extremista a la organización Memorial, Nobel de la Paz en 2022

La organización rusa de derechos humanos Memorial ha sido designada como movimiento "extremista" este jueves en una audiencia a puerta cerrada del Tribunal Supremo del país, según informó la agencia estatal de noticias TASS.

El fallo, el más reciente de una represión generalizada y prolongada contra la libertad de expresión en Rusia, proporciona un mecanismo legal para que las autoridades procesen a cualquiera que contribuya al trabajo de la organización galardonada con el Premio Nobel o comparta material que esta publique.

Memorial ha declarado poco antes de que se anunciara el fallo que no tenía ninguna duda sobre el resultado. "El caso contra Memorial es un nuevo intento de intimidar a toda disidencia en el país y silenciar a la sociedad civil", ha afirmado en un comunicado.

Se espera que los abogados de Memorial recurran el fallo, aunque por el momento se desconocen las repercusiones de la decisión del Supremo.

Historia de Memorial Memorial se fundó a finales de la década de 1980 para documentar la represión política en la Unión Soviética. Ha defendido la libertad de expresión y registrado abusos contra los derechos humanos desde la época del dictador soviético Josef Stalin hasta la actualidad. Pódcast 'Diario de Ucrania' | Alexandra Polivanova, Memorial: "Si vuelvo a Rusia podrían detenerme" SARA BLANCO En diciembre de 2021, menos de dos meses antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, las autoridades prohibieron dos de las organizaciones insignia de Memorial, alegando que su trabajo había "justificado el terrorismo y el extremismo", acusaciones que el grupo calificó de absurdas. Memorial ha continuado operando, sin embargo, principalmente desde fuera de Rusia, y brindando apoyo a lo que afirma son más de 1.500 presos políticos en el país. El Kremlin afirma que Rusia está aplicando correctamente sus leyes contra quienes cometen delitos. ““ Una vez que la sentencia entre en vigor, los simpatizantes en Rusia no deberían donar dinero ni mostrar apoyo a sus actividades en línea para evitar llamar la atención de las autoridades, ha advertido. Memorial compartió el Premio Nobel de la Paz 2022 con el activista bielorruso Ales Bialiatski y el Centro Ucraniano para las Libertades Civiles, en un galardón ampliamente interpretado como una condena a la invasión de Ucrania por parte de Moscú a principios de ese año. Condenan a dos años y medio de cárcel al activista ruso Oleg Orlov por "desprestigiar al Ejército" RTVE.es/Agencias El líder de Memorial, Oleg Orlov, fue condenado a prisión en 2024 por "desacreditar a las fuerzas armadas" al protestar contra la guerra en Ucrania y acusar al presidente Vladimir Putin de liderar una deriva hacia el fascismo. Fue liberado ese mismo año en un importante intercambio de prisioneros acordado entre Estados Unidos y Rusia. Creada cuando aún la Unión Soviética no había desaparecido, Memorial contó entre los miembros de su consejo fundador (en 1987) con Andréi Sájarov, Premio Nobel de la Paz en 1975, padre de la bomba de hidrógeno y precursor de la defensa de los derechos humanos en este país. Tatiana Kasátkina, mujer del nobel de la paz Oleg Orlov: “En Rusia ya no se puede plantear un debate o una discusión” LARA PRIETO (Corresponsal de RTVE en Rusia)