La NASA confirma éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores
- Durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos
- La tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto
La NASA ha confirmado este jueves que la maniobra de inyección translunar de la misión Artemis II se ha completado con éxito, poniendo a la tripulación en ruta hacia la Luna, pese a registrar incidentes menores que no comprometen el desarrollo del vuelo.
La agencia ha reconocido que durante las primeras fases de la operación de la nave espacial Orión se registraron ajustes técnicos y una breve interrupción en comunicaciones, ya resuelta, aunque ha insistido en que no hay preocupaciones actuales.
"Hemos encontrado varios aspectos en el camino, pero ninguno representa una preocupación en este momento", ha señalado en conferencia de prensa Howard Hu, el director del programa Orion.
Las autoridades han destacado que la maniobra, de cinco minutos y 52 segundos, ha sido ejecutada "de forma impecable" por el equipo de control de vuelo en Houston y marca el último gran encendido de motores de la misión, tras lo cual la nave continuará su trayectoria impulsada por las leyes de la mecánica orbital alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.
La tripulación se eencuentra bien
Asimismo, ha subrayado que la tripulación se encuentra en buen estado y que los sistemas de la cápsula funcionan según lo previsto.
Durante las primeras jornadas de vuelo, los astronautas han realizado diversas pruebas a bordo, incluyendo la verificación de sistemas clave como el suministro de agua, el sanitario y los dispositivos de eliminación de dióxido de carbono, además de maniobras de control manual que aportarán datos para futuras misiones.
"Este sigue siendo un vuelo de prueba (…) vamos a seguir obteniendo información clave cada día para aprender a operar esta nave en el entorno real de espacio", ha puntualizado Hu.
los cuatro astronautas
astronautas
Sí, ellos se van a realizar chequeos médicos a diario y esos datos se va a
pasar a ese equipo médico
sino también la psicológica, lo decíais.
Van a vivir en un espacio muy, muy reducido.
Aquí dicen que la
estación espacial internacional podría tener el tamaño de un campo de fútbol y
la cápsula orion
dicen que sería la portería.
Así que eso, un tamaño muy, muy reducido.
Sí que es verdad que ellos han hecho
un sinfín de simulaciones, también con los propios trajes puestos, para
acostumbrarse a ese tipo
de condiciones y ellos mismos decían que sería como vivir en una caravana
Es un lugar hostil para el ser humano, imposible sobrevivir sin la nave Orión,
un prodigio tecnológico
nunca tripulado hasta ahora, que protegerá a los cuatro astronautas de
cambios de temperatura extremos
Los astronautas están en unas temperaturas muy, muy bajas cuando
están en el camino y a veces si la radiación del
Sol les da de cara, pues están en unas temperaturas muy altas.
Y no solo hay que aislarles de la radiación solar, también de la cósmica
más peligrosa. Cuanto más larga es la misión, más se
complica.
Los recursos cuando estás en la nave son limitados
y no podemos desperdiciar ni una gota de agua cuando estamos ahí.
Y es por ello que, por ejemplo, el sudor de los astronautas o
todos los desechos se reciclan convivir en lugares tan reducidos solventar
situaciones críticas y gestionar el estrés
son otros grandes retos.
Los astronautas llevan objetos personales e incluso comida que les
recuerda a su hogar.
Psicólogos les apoyan desde Tierra y también otros especialistas
porque la falta de gravedad afecta al cuerpo.
La masa muscular la pierdes, los huesos van perdiendo
su calcificación, el corazón bombea de una cierta manera.
Claro, cuando estás en el espacio, pues esto ha de ser
de alguna manera controlado.
Para compensar el deterioro hacen dos horas de ejercicio al día, tener bases
permanentes
en la Luna implicaría además usar sus recursos e implementar los nuestros.
Una empresa española
quiere probar... ...si es posible cultivar allí.
Realmente tenemos que proveer de esa alimentación...
...de esos nutrientes, de esas vitaminas..
para que podamos hacer una vida normal.
Las plantas van a ser nuestras mayores aliadas.
Todo esfuerzo por la posibilidad de
convertirnos en un futuro en una
especie interplanetaria.
Siguintes pasos
Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.
Artemis II tiene el objetivo de enviar a astronautas a la órbita lunar por primera vez desde que los integrantes del Apolo 17 abandonaran el satélite en 1972. La tripulación de Artemis II está conformada por el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como por Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).
El programa Artemis busca establecer una presencia permanente de Estados Unidos en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.