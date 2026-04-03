La NASA confirma éxito de la inyección translunar de Artemis II pese a incidentes menores

los cuatro astronautas

astronautas

Sí, ellos se van a realizar chequeos médicos a diario y esos datos se va a

pasar a ese equipo médico

sino también la psicológica, lo decíais.

Van a vivir en un espacio muy, muy reducido.

Aquí dicen que la

estación espacial internacional podría tener el tamaño de un campo de fútbol y

la cápsula orion

dicen que sería la portería.

Así que eso, un tamaño muy, muy reducido.

Sí que es verdad que ellos han hecho

un sinfín de simulaciones, también con los propios trajes puestos, para

acostumbrarse a ese tipo

de condiciones y ellos mismos decían que sería como vivir en una caravana

Es un lugar hostil para el ser humano, imposible sobrevivir sin la nave Orión,

un prodigio tecnológico

nunca tripulado hasta ahora, que protegerá a los cuatro astronautas de

cambios de temperatura extremos

Los astronautas están en unas temperaturas muy, muy bajas cuando

están en el camino y a veces si la radiación del

Sol les da de cara, pues están en unas temperaturas muy altas.

Y no solo hay que aislarles de la radiación solar, también de la cósmica

más peligrosa. Cuanto más larga es la misión, más se

complica.

Los recursos cuando estás en la nave son limitados

y no podemos desperdiciar ni una gota de agua cuando estamos ahí.

Y es por ello que, por ejemplo, el sudor de los astronautas o

todos los desechos se reciclan convivir en lugares tan reducidos solventar

situaciones críticas y gestionar el estrés

son otros grandes retos.

Los astronautas llevan objetos personales e incluso comida que les

recuerda a su hogar.

Psicólogos les apoyan desde Tierra y también otros especialistas

porque la falta de gravedad afecta al cuerpo.

La masa muscular la pierdes, los huesos van perdiendo

su calcificación, el corazón bombea de una cierta manera.

Claro, cuando estás en el espacio, pues esto ha de ser

de alguna manera controlado.

Para compensar el deterioro hacen dos horas de ejercicio al día, tener bases

permanentes

en la Luna implicaría además usar sus recursos e implementar los nuestros.

Una empresa española

quiere probar... ...si es posible cultivar allí.

Realmente tenemos que proveer de esa alimentación...

...de esos nutrientes, de esas vitaminas..

para que podamos hacer una vida normal.

Las plantas van a ser nuestras mayores aliadas.

Todo esfuerzo por la posibilidad de

convertirnos en un futuro en una

especie interplanetaria.