Los cuatro astronautas de Artemis II orbitan la Tierra tras solventar problemas de comunicación y con el inodoro

Los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis II, que permitirá al ser humano viajar alrededor de la Luna por primera vez en medio siglo, ya se encuentran orbitando la Tierra tras el despegue de la pasada madrugada. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y Jeremy Hansen orbitarán durante cerca de 24 horas alrededor de nuestro planeta para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna.

Viajarán a bordo de la nave Orión en esta fase de la misión, que durará cuatro días, según ha explicado la NASA. En los primeros compases del viaje se han encontrado con algunos problemas, primero de los sistemas de comunicación y después con el inodoro, aunque ya están solucionados.

Al poco de despegar -concretamente a los 51 minutos de vuelo-, la nave Orion "experimentó un problema de comunicación que provocó una pérdida parcial temporal de las mismas", señaló en una conferencia de prensa el administrador de la NASA, Jared Isaacman. La tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA en la Tierra, pero ellos no podían escuchar a los cuatro astronautas. Finalmente, lograron solucionar este fallo.

El primer inodoro en la historia de los viajes lunares Un segundo problema apareció más adelante. Se trata del inodoro, elemento novedoso en los viajes hacia la Luna. Tras el despegue de la nave, la tripulación de Artemis II informó de una luz de avería parpadeante relacionada con el váter. Pero los astronautas, "en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston", ha explicado la NASA, han logrado "restablecer el funcionamiento normal del inodoro". Es la primera vez que este dispositivo que se incorpora en una misión hacia el espacio profundo. En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían de un baño a bordo y se veían obligados a usar bolsas para recoger los desechos durante su viaje lunar. Despega Artemis II, la primera misión que lleva al ser humano a la Luna en más de 50 años