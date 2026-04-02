Los cuatro astronautas de Artemis II orbitan la Tierra tras solventar problemas de comunicación y con el inodoro
- Orbitarán durante cerca de 24 horas alrededor de nuestro planeta para probar los sistemas antes de ir a la Luna
- Al poco de despegar, sufrieron un problema que los dejó temporalmente incomunicados
Los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis II, que permitirá al ser humano viajar alrededor de la Luna por primera vez en medio siglo, ya se encuentran orbitando la Tierra tras el despegue de la pasada madrugada. Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y Jeremy Hansen orbitarán durante cerca de 24 horas alrededor de nuestro planeta para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna.
Viajarán a bordo de la nave Orión en esta fase de la misión, que durará cuatro días, según ha explicado la NASA. En los primeros compases del viaje se han encontrado con algunos problemas, primero de los sistemas de comunicación y después con el inodoro, aunque ya están solucionados.
Al poco de despegar -concretamente a los 51 minutos de vuelo-, la nave Orion "experimentó un problema de comunicación que provocó una pérdida parcial temporal de las mismas", señaló en una conferencia de prensa el administrador de la NASA, Jared Isaacman. La tripulación podía escuchar a los expertos de la NASA en la Tierra, pero ellos no podían escuchar a los cuatro astronautas. Finalmente, lograron solucionar este fallo.
El primer inodoro en la historia de los viajes lunares
Un segundo problema apareció más adelante. Se trata del inodoro, elemento novedoso en los viajes hacia la Luna. Tras el despegue de la nave, la tripulación de Artemis II informó de una luz de avería parpadeante relacionada con el váter. Pero los astronautas, "en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston", ha explicado la NASA, han logrado "restablecer el funcionamiento normal del inodoro".
Es la primera vez que este dispositivo que se incorpora en una misión hacia el espacio profundo. En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían de un baño a bordo y se veían obligados a usar bolsas para recoger los desechos durante su viaje lunar.
Un viaje "para toda la humanidad"
La misión tiene una duración prevista de 10 días, y marcará el regreso de la humanidad a la órbita lunar tras más de 50 años. Los últimos astronautas que viajaron a la Luna -y alunizaron- fueron los integrantes de la Apolo 17 en diciembre de 1972.
Esta misión constituye un ensayo general crucial para el proyecto de la NASA de llevar a seres humanos a la superficie lunar a finales de esta década, tras una misión tripulada más alrededor de la Luna. La NASA tiene previsto para 2028 el Artemis IV, el primer aterrizaje de astronautas en el polo sur lunar, con el objetivo de adelantarse a la misión tripulada que China tiene prevista para esa misma región lunar ya en 2030.
Los astronautas a bordo de Orion, que se han preparado durante casi tres años de entrenamiento, son los primeros en volar en el programa Artemis de la NASA, una iniciativa de miles de millones de dólares creada en 2017 para consolidar una presencia estadounidense a largo plazo en la Luna durante la próxima década y más allá, que servirá de trampolín para futuras misiones a Marte.
Minutos antes del despegue, el astronauta canadiense Hansen, dijo al control de la misión en Houston: "Aquí Jeremy, vamos por toda la humanidad".