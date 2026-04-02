Las imágenes del despegue de la misión Artemis II

La misión Artemis II de la NASA ha alcanzado la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar este jueves a las 00.35 (hora peninsular) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

Artemis II despega del Complejo de Lanzamiento 39B (LC-39B) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Florida. ZUMA via Europa Press Jennifer Briggs / Zuma Press / ContactoPhoto

Artemis II se embarca en un viaje de 10 días que le llevará alrededor de la Luna, en la la primera vez en 57 años en la que una misión tripulada alcanza este objetivo.

Artemis II despega del Complejo de Lanzamiento 39B (LC-39B) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, Florida. ZUMA via Europa Press Jennifer Briggs / Zuma Press / ContactoPhoto

Artemis II, ahora en la órbita terrestre, ha superado los primeros ocho minutos y medio críticos tras su despegue desde Florida, donde también afrontó dos problemas técnicos que causaron tensión en la NASA apenas instantes antes del lanzamiento.

La misión Artemis II de la NASA despega pasando por las torres de protección del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida. REUTERS/Joe Skipper

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

Aficionados al espacio en un parque de Titusville observan el despegue de la misión lunar tripulada Artemis II. Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP

Los cuatro astronautas de la tripulación, Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el enviado de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, orbitarán durante cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna.