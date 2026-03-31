El 31 de marzo de 2025 se tornó trágico en el concejo asturiano de Degaña desde primera hora de la mañana. Una explosión de grisú en el interior de la mina de Cerredo, gestionada por la empresa Blue Solving, terminaba con la vida de cinco trabajadores y dejaba heridos a otros cuatro. Cuatro de los cinco fallecidos procedían del valle de Laciana y el quinto residía en Torre del Bierzo, también en León.

Doce meses después -mientras los homenajes se suceden- las pesquisas técnicas, judiciales y políticas siguen su curso para intentar despejar todas las incógnitas: ¿Pudo haberse evitado la mayor tragedia de la minería asturiana en tres décadas? ¿En quién recaen las responsabilidades penales y administrativas?

03.13 min Las Mañanas de RNE: En busca de responsabilidades un año después del accidente en la mina de Cerredo

En este tiempo, tanto algunos de los supervivientes como el Servicio autonómico de Minas han constatado que se estaba extrayendo carbón cuando la compañía no tenía autorización para ello ni guardaba las condiciones de seguridad.

Frente judicial El Juzgado de Cangas del Narcea mantiene como investigados por cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros cuatro de lesiones a Jesús Rodríguez Morán, dueño de la empresa matriz Combayl, a su mujer Ana María Rodríguez y a su hijo Adrián Rodríguez, así como al director facultativo y, por tanto, máximo responsable de la seguridad de la mina, José Antonio Fernández Casillas. También ha prorrogado la instrucción por la falta de informes y declaraciones, aunque levantó el secreto de sumario a mediados de febrero, unos días antes de que la Comisión constituida en el parlamento asturiano recabase los últimos testimonios.