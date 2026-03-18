Transición Ecológica "no tenía constancia" de la explotación de carbón en Asturias hasta el accidente de Cerredo

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través del Instituto de Transición Justa, asegura que el gobierno del Principado ha ocultado durante años la explotación de carbón en Asturias. Fuentes del MITECO corroboran que no hubo constancia de tal actividad "hasta marzo de 2025", después de que cinco trabajadores perdiesen la vida en la mina de Cerredo, en el concejo de Degaña.

Tras conocer dicha actividad extractiva, el Ministerio asegura que ha venido solicitando formalmente información al Principado para identificar las minas activas y verificar su legalidad. El problema es que la llegada de la documentación, matizan, "es lenta".

Hace dos días, el informe del Servicio de Minas del Gobierno asturiano concluyó que en Cerredo se operaba de forma clandestina y sin medidas de seguridad.

Noticia en ampliación...