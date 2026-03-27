De oscarizado a "agente extranjero": la venganza de Rusia contra el autor de 'Mr.Nobody contra Putin'

El autor de Mr.Nobody contra Putin, Pável Talankin, es un "agente extranjero". Así ha declarado la Justicia rusa al flamante ganador de un Oscar por este documental. La respectiva información fue incluida en la lista del Ministerio de Justicia, que suele ampliarse cada viernes.

La víspera, el Tribunal Central de Cheliábinsk prohibió la difusión en territorio ruso del documental por "actitud negativa hacia la operación militar rusa en Ucrania y el Gobierno actual" ruso.

La película se basa en los vídeos grabados durante dos años por Pável Talankin, profesor de una escuela en el pueblo de Karabash, región rusa de los Urales de Cheliábinsk, a 1.400 kilómetros al este de Moscú, que abandonó el país y se llevó consigo las imágenes.

Talankin, bajo la dirección del documentalista estadounidense David Borenstein, registró el día a día en la escuela rusa para mostrar la radicalización nacionalista de la enseñanza en los centros educativos tras el inicio de la guerra de Ucrania, en 2022.

Además, el tribunal de Cheliábinsk acusó a Talankin de mostrar la bandera de la Legión Libertad de Rusia, batallón de rusos opuestos al Kremlin que combaten junto al Ejército ucraniano contra las fuerzas rusas. Por ello, la Fiscalía estimó que el documental es "una propaganda de extremismo y terrorismo" y criticó que se muestren imágenes de menores de edad sin la debida autorización de sus padres.

La película se estrenó el 25 de enero de 2025 en el Festival de Cine de Sundance, donde ganó el premio especial del jurado, y mereció el Oscar al mejor documental a mediados de marzo.

"En nombre del futuro paremos todas estas guerras ahora", propusieron los vencedores con Mr. Nobody contra Putin tras lograr el Óscar. Opuesto a esta guerra, el videasta huyó de Rusia en el verano de 2024, llevándose los discos duros que contenían estos videos.

Medios y blogueros nacionalistas rusos han acusado a Talankin de traición.