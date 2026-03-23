La Justicia anula la tasa municipal de basuras de Madrid por "defectos sustanciales" en su tramitación

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado este lunes la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid por "defectos sustanciales" en su tramitación, al no incorporar los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas.

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha estimado así los recursos interpuestos por varias instituciones y organizaciones contra la Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid. La sentencia es susceptible de recurso de casación.

La resolución analiza el procedimiento de aprobación de la ordenanza y concluye que se produjo una "infracción sustancial" de las normas que lo rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico que servía de base para la determinación de la tasa.

En concreto, apunta, no se incorporaron ni publicaron los anexos relativos al estudio de generación de residuos por actividades económicas, documentos que, a juicio de la Sala, resultan imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo.

El informe técnico-económico, una pieza esencial Como refiere la sentencia, la ordenanza fue aprobada en el contexto de la obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige a las entidades locales implantar sistemas de financiación basados en el principio de "quien contamina paga". No obstante, subraya que dicha finalidad no exime de la obligación de motivar adecuadamente los elementos esenciales de la tasa. En este sentido, la sentencia recuerda que el informe técnico-económico constituye una pieza esencial en el establecimiento de tasas municipales, al ser el instrumento que permite justificar tanto el coste del servicio como los criterios utilizados para la determinación de la cuota. Y que el mismo no puede limitarse a ofrecer datos numéricos o resultados finales, sino que debe contener una explicación razonada y completa de la metodología empleada. En su opinión, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, la Sala concluye que, aunque incluía determinados resultados y cifras, no permitía conocer el proceso mediante el cual se habían obtenido, especialmente en lo relativo a la atribución de los residuos a las distintas actividades económicas y a la configuración de las denominadas zonas homogéneas. Una información que se encontraba exclusivamente en los anexos omitidos. Futuro abierto Futuro abierto - Tasa de basuras. El basurazo - 07/09/25 Escuchar audio