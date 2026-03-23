Prisión sin fianza para una pareja en Barcelona por maltratar y agredir sexualmente a su bebé de un mes

La Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Barcelona ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para un hombre de 42 años y una mujer de 43. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a la pareja se le atribuyen presuntos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual contra su hijo, un bebé de poco más de un mes de vida.

La detención de los progenitores se produjo el pasado miércoles, 18 de marzo, por parte de los Mossos d'Esquadra en la capital catalana. La investigación, que todavía continúa abierta, corre a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía autonómica, tal como han confirmado fuentes policiales a la Agencia EFE. Tras pasar a disposición judicial el viernes, el Juzgado número 1 de la sección especializada acordó la medida cautelar de prisión preventiva.