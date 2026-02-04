Detenidos dos menores en Torrelavega por agredir sexualmente a una joven, grabarlo y difundirlo
- La Policía Nacional investiga a una amiga de la víctima y al novio de esta como presuntos autores de los hechos
- Los arrestados han quedado en libertad bajo la custodia de sus padres por orden de la Fiscalía de Menores
La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a dos menores de edad por su presunta implicación en un delito de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos. La operación, según ha informado el periodista de RNE en Cantabria, Daniel González, se inició el pasado mes de enero a raíz de la denuncia interpuesta por la madre de la víctima.
Los hechos se produjeron en el domicilio de uno de los detenidos. Según el avance de la investigación, los arrestados habrían participado en la filmación de un vídeo en el que el joven agrede sexualmente a la víctima —también menor de edad— mientras que una amiga de esta última realizaba la grabación. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas entre el alumnado del instituto donde cursan sus estudios.
La víctima pidió que parasen
La denuncia inicial en la Comisaría de Torrelavega reveló que el contenido circulaba de forma masiva entre los teléfonos móviles de los estudiantes. La víctima relató a sus compañeras que accedió a los encuentros debido a la "presión" constante ejercida por su pareja y su supuesta amiga.
Tras analizar las imágenes, los agentes han constatado que la menor solicitó expresamente que cesaran las acciones. Sin embargo, los dos implicados hicieron caso omiso a sus peticiones. Además, la autora de la grabación llegó a amenazar a otros alumnos con agredirles si informaban sobre lo que estaban viendo.
Tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, la fiscal de guardia ha decretado la puesta en libertad de los dos detenidos, quienes han quedado bajo la custodia de sus padres mientras se instruye la causa