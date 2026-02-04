Detenidos dos menores en Torrelavega por agredir sexualmente a una joven, grabarlo y difundirlo

La Policía Nacional ha detenido en Torrelavega a dos menores de edad por su presunta implicación en un delito de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos. La operación, según ha informado el periodista de RNE en Cantabria, Daniel González, se inició el pasado mes de enero a raíz de la denuncia interpuesta por la madre de la víctima.

Los hechos se produjeron en el domicilio de uno de los detenidos. Según el avance de la investigación, los arrestados habrían participado en la filmación de un vídeo en el que el joven agrede sexualmente a la víctima —también menor de edad— mientras que una amiga de esta última realizaba la grabación. Posteriormente, las imágenes fueron difundidas entre el alumnado del instituto donde cursan sus estudios.