La Comisión de Fiestas de Villamanín comenzará este martes el reparto del Gordo sin que se hayan registrado denuncias

La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, que vendió 50 participaciones más de las disponibles del número premiado con el Gordo, empezará este martes a repartir el dinero entre quienes se han registrado en la web. El proceso comienza una vez finalizado el plazo de registro obligatorio y tras alcanzarse un acuerdo para cubrir el déficit de diez décimos, valorados en cuatro millones de euros, que la organización vendió sin tener el respaldo físico de la Lotería Nacional.

El conflicto se originó tras el sorteo del pasado 22 de diciembre, cuando se detectó que se habían comercializado 450 participaciones de cinco euros del número 79432, pero la comisión solo custodiaba 400 décimos. Para evitar la vía judicial y garantizar el cobro, los integrantes de la comisión aportaron sus propios premios, valorados en unos dos millones de euros, mientras que el resto del descubierto se cubrirá mediante una quita del 10% aceptada por la mayoría de los agraciados en una votación previa.