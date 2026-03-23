La Comisión de Fiestas de Villamanín comenzará este martes el reparto del Gordo sin que se hayan registrado denuncias
- El proceso cierra con 447 participaciones registradas y un incremento adicional de casi 400 euros
- El pago se realizará de forma nominal a través de una entidad bancaria
La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, que vendió 50 participaciones más de las disponibles del número premiado con el Gordo, empezará este martes a repartir el dinero entre quienes se han registrado en la web. El proceso comienza una vez finalizado el plazo de registro obligatorio y tras alcanzarse un acuerdo para cubrir el déficit de diez décimos, valorados en cuatro millones de euros, que la organización vendió sin tener el respaldo físico de la Lotería Nacional.
El conflicto se originó tras el sorteo del pasado 22 de diciembre, cuando se detectó que se habían comercializado 450 participaciones de cinco euros del número 79432, pero la comisión solo custodiaba 400 décimos. Para evitar la vía judicial y garantizar el cobro, los integrantes de la comisión aportaron sus propios premios, valorados en unos dos millones de euros, mientras que el resto del descubierto se cubrirá mediante una quita del 10% aceptada por la mayoría de los agraciados en una votación previa.
Procedimiento de cobro y reserva de acciones
El pago se realizará de forma nominal a través de una entidad bancaria, que asignará citas previas con día y hora para cada premiado. En el caso de que alguien no pudiese acudir el día señalado, se le asignará otro día, aunque la comisión ha pedido que para facilitar la gestión de los pagos se intente ajustar cada uno a su día asignado.
Según han confirmado fuentes cercanas a la comisión a la agencia EFE, la ausencia de denuncias judiciales en este periodo ha permitido que el calendario de pagos no se vea alterado. Aunque un porcentaje "ínfimo" de los participantes ha rechazado la quita del 10% en el formulario de registro, estas mismas fuentes aseguran que cobrarán igualmente la cantidad estipulada, aunque se reservan el derecho a reclamar la diferencia por vía judicial.
La cuantía definitiva por cada participación de cuatro euros jugados se sitúa en torno a los 59.000 euros, una vez aplicados los impuestos y la quita acordada. En un comunicado, la comisión ha afirmado que hay tres papeletas que han quedado fuera del proceso porque que no han sido registradas durante el plazo establecido. El importe correspondiente a esa tres papeletas supone un incremento aproximado de 396 euros adicionales por cada papeleta registrada.
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La Comisión de Fiestas da así por finalizado un proceso de tres meses que califican como ajustado a la legalidad: "La gente ha entendido que era un error y la comisión ha llevado todo el proceso de una forma transparente. Su preocupación siempre ha sido hacer las cosas perfectas, de una forma legal, han sido unos meses muy difíciles para ellos y ahora ven cerca, por fin, el final del proceso".