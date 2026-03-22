Los socialistas mantienen las alcaldías de París y Marsella y cosechan pocos frutos de pactos con La Francia Insumisa

París y Marsella siguen en manos de socialistas que se negaron a aliarse con candidatos de La Francia Insumisa (LFI) y se erigieron como dique de las derechas, mientras que otros compañeros de filas han cosechado escasos frutos de sus pactos con el partido radical de izquierdas en la segunda vuelta de las elecciones municipales de este domingo.

"París será el corazón de la resistencia contra la extrema derecha", ha dicho el nuevo regidor de la capital francesa, Emmanuel Grégoire, que durante años fue número dos de la alcaldesa Anne Hidalgo y que prolongará el control de la ciudad por su partido que se inició hace 25 años, tras batir a la exministra conservadora Rachida Dati, quien contaba con el apoyo explícito de la extrema derecha.

Grégoire, que será investido el próximo fin de semana, ha hecho una lectura nacional de su victoria, de cara a las presidenciales del año próximo, que ha augurado "cruciales" y en las que ha fustigado la alianza de la derecha tradicional con la ultraderecha que, a su juicio, "se perfila". "Han caído las máscaras y hay que denunciar esas alianzas para ganar unos puntos", ha dicho Grégoire.

El primero en hacer un diagnóstico sombrío ha sido el secretario general del Partido Socialista (PS), Pierre Jouvet, quien ha acusado al partido de Jean-Luc Mélenchon de "hacer perder a la izquierda", en bastiones socialistas —como Clermont-Ferrand o Limoges— o verdes —como Poitiers y Besançon—, cuyos alcaldes salientes habían fusionado sus listas con LFI.

La ola ecologista de 2020 se desinfla "Estos resultados son un fracaso del enfoque de la dirección del Partido Socialista", ha dicho, por su parte, el expresidente François Hollande. El líder del partido, Olivier Faure, que había asegurado que no había acuerdo nacional con LFI pero que había permitido los locales, ha apelado a la reflexión y ha criticado a la izquierda radial por su discurso de ruptura, al tiempo que ha señalado que el PS "es el principal de la izquierda francesa", con la vista puesta en las presidenciales. Sí que han sido determinantes los pactos con el partido de Mélenchon para los socialistas en Nantes y para los ecologistas en Lyon, tercera ciudad más importante del país, aunque la ola ecologista de 2020 se desinfla y pierde Burdeos, Estrasburgo, Poitiers y Annecy. LFI, que se presentaba por primera vez a las municipales, se adjudicó su principal victoria el pasado domingo en la primera vuelta, al hacerse con la segunda ciudad más importante de la región parisiense, Saint-Denis, con 150.000 habitantes, muchos de ellos salidos de la migración, como el flamante alcalde Bally Bagayoko, francés de origen maliense que asumió este sábado el cargo. Hoy ha sumado Roubaix, otra urbe de más de 100.000 habitantes, y otras muchas ciudades de los cinturones urbanos de París y Lyon, que acogen mucha población inmigrante.