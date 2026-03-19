El Supremo abre una causa a Alvise Pérez por un presunto delito de amenazas contra el alcalde de Algeciras

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha abierto una causa al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', para investigar la querella presentada contra él por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce (PP). La querella se formuló por los delitos de coacciones y amenazas. El tribunal, según indica en un auto, ha apreciado indicios de este segundo delito.

El Supremo considera que, de los mensaje que reproduce la querella de Landaluce, se desprende que el eurodiputado habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían al querellante comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos a través de su canal de Telegram. El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) habría "vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión del querellante de su cargo de Alcalde".

“🔴El Supremo abre una nueva causa a Alvise Pérez por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras



▪️Es la quinta causa que se abre contra el eurodiputado de 'Se Acabó La Fiesta'



🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/IX6Vvexu8n“ — Radio 5 (@radio5_rne) March 19, 2026

“El relato contenido en la querella, unido a la documentación aportada, singularmente las capturas de pantalla y certificaciones electrónicas relativas a las publicaciones efectuadas en el canal público de Telegram gestionado por el querellado, permite apreciar, en esta fase preliminar y sin prejuzgar la calificación definitiva, la concurrencia de indicios racionales de un posible delito de amenazas condicionales del artículo 169.1 del Código Penal”, señalan los magistrados.

Según el auto, la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos del artículo 169.1 del Código Penal, en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor.