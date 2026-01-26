Alvise declara este lunes ante el Supremo por presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en su lista

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) está citado a declarar este lunes en el Tribunal Supremo por la querella de los dos eurodiputados que abandonaron su formación política por considerarse víctimas de acoso tras ser elegidos junto a él en los pasados comicios europeos.

Alvise ha sido citado por el magistrado instructor, Manuel Marchena, después de que mostrara disposición a comparecer voluntariamente tras la querella de Diego Solier y Nora Junco. Marchena preguntó a Alvise si estaba dispuesto a declarar antes de que el Parlamento Europeo pueda conceder la correspondiente autorización para levantar su inmunidad parlamentaria.

El TS decidió admitir a trámite la querella contra el líder de SALF interpuesta el pasado junio por los dos eurodiputados, que el pasado lunes se ratificaron ante el instructor en lo denunciado.

Además de esta, Alvise tiene abiertas otras tres causas contra él en el Supremo: por difundir una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente de Cataluña, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert, y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.

Los querellantes se pasaron al grupo de Meloni Los eurodiputados querellantes terminaron por dejar el partido de Alvise y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos que encabeza el partido Hermanos de Italia de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Solier y Junco, que secundaron al exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la presentación de su Fundación Atenea, denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos —en un podcast y en un canal de Telegram—, sino que, incluso, habían llegado a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían. Ambos denunciaron y acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas". El Supremo detalla que cerraron algunas de sus redes sociales, en otras limitaron a terceros la posibilidad de comentarios, dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas. Los eurodiputados expusieron que todo ello impedía "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", al margen "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".