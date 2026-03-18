La científica extremeña Lourdes Vega investiga en Abu Dhabi sobre energías limpias

Extremeña, de Villanueva del Fresno, Lourdes Vega trabaja desde hace 10 años en Emiratos Árabes. Física, doctora en Ingeniería Química, catedrática de la Universidad Khalifa de Abu Dhabi, investiga sobre energías limpias.

Busca, dice, combustibles no contaminantes y que no procedan del carbón, el gas o el petróleo. Por ejemplo, explica, “producir hidrógeno a partir del agua, con energías renovables”. Hidrógeno, añade, que no contamina, solo emite vapor de agua.

01.34 min Lourdes Vega, física, doctora en Ingeniería Química, catedrática de la Universidad Khalifa de Abu Dhabi, investiga sobre energías limpias

Dirige un centro de investigación para aplicaciones del CO2, combustibles sostenibles y refrigerantes limpios. En el Centro de Investigación que dirige en Emiratos se centra ahora en nuevas aplicaciones para el C02. Ya está, dice, en las bebidas, pero su uso se extiende a la alimentación, como “en las ensaladas que compramos envasadas”, explica. Y añade que puede tener otras utilidades. Pero gran parte de su trabajo se centra ahora en los refrigerantes, uno de los productos con más usos y que más contaminan. Según Lourdes Vega “necesitamos otras moléculas que hagan el mismo trabajo y que no contaminen”. Y añade que eso es lo que está investigando, qué moléculas podrían hacer esa función y cómo optimizar los equipos en los que se utilizan. 12.03 min Lourdes Vega, una extremeña al frente del Instituto de Energía de Emiratos Árabes