La científica extremeña Lourdes Vega investiga en Abu Dhabi sobre energías limpias
- Catedrática de la Universidad Khalifa busca combustibles y refrigerantes que no contaminen
- Confiesa que la guerra en Oriente Medio la ha sorprendido
Extremeña, de Villanueva del Fresno, Lourdes Vega trabaja desde hace 10 años en Emiratos Árabes. Física, doctora en Ingeniería Química, catedrática de la Universidad Khalifa de Abu Dhabi, investiga sobre energías limpias.
Busca, dice, combustibles no contaminantes y que no procedan del carbón, el gas o el petróleo. Por ejemplo, explica, “producir hidrógeno a partir del agua, con energías renovables”. Hidrógeno, añade, que no contamina, solo emite vapor de agua.
Dirige un centro de investigación para aplicaciones del CO2, combustibles sostenibles y refrigerantes limpios.
En el Centro de Investigación que dirige en Emiratos se centra ahora en nuevas aplicaciones para el C02. Ya está, dice, en las bebidas, pero su uso se extiende a la alimentación, como “en las ensaladas que compramos envasadas”, explica. Y añade que puede tener otras utilidades.
Pero gran parte de su trabajo se centra ahora en los refrigerantes, uno de los productos con más usos y que más contaminan. Según Lourdes Vega “necesitamos otras moléculas que hagan el mismo trabajo y que no contaminen”. Y añade que eso es lo que está investigando, qué moléculas podrían hacer esa función y cómo optimizar los equipos en los que se utilizan.
La guerra en Oriente Medio la ha sorprendido en España, donde está explicando sus investigaciones
Investigaciones que está explicando estos días en España, donde dice no fue fácil llegar tras el inicio de la guerra en Oriente Medio. Le cancelaron, explica, el viaje tras el cierre del espacio aéreo. Tuvo que esperar a su reapertura y modificar el itinerario, que se alargó en casi 8 horas. Confiesa que los ataques han sido una sorpresa pero añade que en Abu Dhabi no ha tenido sensación de inseguridad. Volverá en unos días, dice, “porque mi trabajo está allí”, pero añade que “podría hacerlo en España”. Porque según Lourdes Vega en nuestro país hay talento para ello y dice que “lo que hay que hacer es optimizar los recursos que tenemos, aplicarlos donde se necesitan y hacer un seguimiento para que se apliquen de la manera correcta”.