Ana Fernández-Sesma, una viróloga cacereña en la élite de la investigación de enfermedades infecciosas

¿Saben que hay una extremeña en Nueva York, que dirige uno de los centros de investigación de enfermedades infecciosas más prestigiosas del mundo? Se llama Ana Fernández-Sesma y tiene una trayectoria científica brillante. Nació en Cáceres, pero su trabajo le ha llevado a Estados Unidos, donde es directora del Departamento de Microbiología del Icahn School of Medicine at Mount Sinai, en Nueva York. Todo un referente en virus y enfermedades infecciosas, como el dengue, la influenza, el VIH o el SARS. Grabamos esta entrevista desde Zaragoza donde le han invitado para moderar unas jornadas sobre gripe. La vez anterior que vino a España fue en noviembre de 2025 para recoger el Premio Zendal por su trayectoria científica internacional. "Para mí es un honor saber que en España se le sigue dando importancia a la ciencia, a la investigación, que se siga visibilizando a los científicos".

“En mi vocación influyó mucho un tío mío de Cáceres que era médico. Recuerdo que nos juntó a toda la familia y nos vacunó para protegernos de la polio o de la viruela. Eso me marcó mucho“

Su pasión son los virus. Ha dedicado su vida a conocerlos bien, para evitar el daño que provocan con las enfermedades infecciosas. Una vocación en la que influyó mucho un tío suyo, médico de Cáceres. "Recuerdo que cuando era pequeña, cuando tenía unos cinco o seis años, vino mi padrino a puerto de Béjar, donde pasábamos los veranos, y vacunó a toda la familia, no sé si de la polio o de la viruela. Nos puso a todos en fila, y nos contó lo importante que eran las vacunas para evitar las enfermedades infecciosas, nos dijo que había muchos niños que se morían, y que con ese pinchazo ya no nos íbamos a poner malitos... Aquello me marcó mucho, me di cuenta de que hay cosas que salvan vidas, y me entró el gusanillo, me despertó las ganas de dedicarme a algo relacionado con la Medicina".

¿Cómo ve el movimiento antivacunas que hay por todo el mundo? "Es un mal que se debería atajar informando de todo lo que se ha avanzado gracias a las vacunas. En mi colegio había niños con hierros en las piernas, por la polio. Aquello ya no se ve. La viruela también se ha erradicado. A la gente se le olvida todo eso. Las madres de la generación de mi abuela solían decir: 'he tenido 10 niños y me viven 8'. Nos hemos acomodado mucho porque tenemos una salud pública envidiable y no somos conscientes de todo lo que han hecho las vacunas para que hoy tengamos el nivel de vida que tenemos".

Le pregunto por la pandemia del Covid. Ya han pasado seis años. Aprendimos muchas lecciones, pero los expertos avisan de que se nos están olvidando. "La gente tiene 'fatiga pandémica'. Nadie quiere hablar de vacunas ni de mascarillas, porque nadie quiere acordarse de un trauma tan reciente. Pero hay que acordarse, porque si no, no podremos prepararnos para la siguiente".

“Deberíamos estar preparados para las pandemias que van a venir“

Tiene claro que nos esperan más pandemias. "Las pandemias son inevitables. Pasan porque hay virus que vienen de reservorios animales, de los que no tenemos inmunidad previa, y nos pillan desprevenidos. Además, se hacen muchas deforestaciones y está el cambio climático que está haciendo que aparezcan enfermedades infecciosas en zonas donde hasta el momento no existían, en parte porque los mosquitos se están adaptando a climas cada vez más fríos. Ahora mismo tenemos el caso del virus del Nilo occidental, que está causando brotes en lugares donde no había anteriormente, por ejemplo Extremadura".

Preocupa mucho la gripe aviar. Le pregunto si cree que puede infectar a las personas "La gripe aviar lleva ya muchos años que puede infectar a personas. Lo que nos ha salvado de haber tenido una pandemia es que todavía no se ha adaptado lo suficiente a humanos, para transmitirse entre humanos".

“Hay que recordar que la salud pública y las vacunas son importantes porque salvan vidas“

Su laboratorio está trabajando en un proyecto de vacuna contra el dengue. En los últimos años ha habido una epidemia muy grande en América, y ya hay casos en Estados Unidos. ¿Cree que podría llegar un momento en el que enfermedades de Asia y África que ahora nos parecen muy lejanas como la malaria podría afectarnos también aquí en Europa, en España? Los virus no conocen fronteras y el mundo está cada vez más conectado. "El caso más claro es el Covid-19, que vino de China. Yo siempre el mensaje que mando es que la salud pública es importante y hay que confiar en que salva vidas. Uno no sólo debe pensar en lo que me viene bien a mí. Con mi mascarilla y mis vacunas estoy protegiendo a todo el mundo, a mi abuela cuando voy a verla, o a la señora con la que me cruzo en el ascensor, que puede estar en tratamiento de quimioterapia"

¿Tiene previsto venir pronto a Extremadura? "Sí, va a haber un congreso de virología en junio en Cáceres y voy a estar allí. Tengo muchas ganas. Mi madre es de Fuente de Cantos. Aprovecharé para ver a la familia".

El domingo es 8 de marzo, Día internacional de la mujer, ¿cuál sería su reivindicación? "Yo animaría a las niñas a que no dejen ninguna vocación que tengan porque se puede hacer. Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, a veces más. Es un derecho que nos ha costado mucho y que no podemos olvidar".