Extremeñas como referentes de igualdad y talento

En Almendralejo (Badajoz), médicas, arquitectas, pintoras o fotógrafas se han unido para dar visibilidad al talento femenino y fomentar la igualdad. Lo hacen a través de MIA, Mujeres Inspiradoras de Almendralejo, y mediante iniciativas educativas, culturales y sociales.

Es la finalidad del calendario que han elaborado, con fotografías de mujeres en sus entornos laborales. Profesiones tradicionalmente masculinas pero cada vez más femeninas. Y ese cambio es el que pretenden mostrar con ‘Referentes cercanas’. Un proyecto educativo, que están llevando a las aulas, para mostrar a las chicas y chicos que las profesiones no tienen sexo y para poner a mujeres como ejemplos en los que mirarse.

El reto está en romper barreras en oficios Mujeres como Carmen Cortés, arquitecta técnica, que ha sido jefa de obra y ahora dirige una empresa constructora. Un mundo muy masculinizado en el que dice nunca se ha sentido marginada por ser mujer: “he sido una mujer, explica, que se ha creído lo que vale, porque me he formado”. Y añade, que, por eso, siempre se ha sentido igual que sus compañeros de profesión. Ahora dice el reto está en romper barreras en oficios, por ejemplo, como fontanera o experta en climatización de edificios. Sectores en los que faltan mujeres y en los que, concluye, hay mucho empleo. No vivió lo mismo Noemí Domínguez en sus primeros años como fotógrafa. Entonces, explica, más de una vez la confundían con la ayudante del fotógrafo, “la chica del foco” dice. Ahora, añade, las cosas han cambiado, pero cuando dice que es fotógrafa, recalca, que es fotógrafa profesional.