Mujeres que inspiran desde Extremadura

En Extremadura hay muchas mujeres que “inspiran”, entre ellas, Candelaria Carrera, Eulalia Fontán, Teresa Furquet y Manuela Sánchez. A las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer, son las protagonistas del reportaje que hemos elaborado para conocer sus trayectorias, sus metas y cómo ha sido el camino hasta llegar a sus respectivas responsabilidades profesionales.

Candelaria Carrera acaba de ser nombrada vocal de los autónomos, de ATA, en la patronal CEOE. Ella nos reconoce que, en un mundo masculinizado, le costó abrirse paso, superar dificultades de acceso a la financiación o por motivos de conciliación laboral y familiar. Considera que cada vez hay más emprendedoras y anima a todas las mujeres a dar el paso porque cree que no hay nada mejor que ser “tu propia jefa”.

Eulalia Fontán es gerente de Bálamo Legal&Fiscal. Su vida laboral está ligada al mundo del transporte sanitario, fue gerente del Consorcio Extremeño, gestionando siete empresas y más de 1.100 puestos de trabajo. Fontán pone de relieve que la empatía, la capacidad de escucha o de conciliación, son los mejores valores femeninos para buscar equilibrios en cualquier negocio. Está convencida de que soplan vientos a favor para impulsar el liderazgo femenino.

Teresa Furquet, es ingeniera informática y ha trabajado, durante nueve años, como consultora financiera en EEUU. Un buen día decidió subir a las redes sociales un vídeo, después de perder la vergüenza y desde entonces no ha parado, se ha convertido en una influencer destacada. Hace poco regresó a su tierra, a Zafra, desde aquí compagina su faceta mediática con un proyecto empresarial.

Manuela Sánchez sintió desde muy pequeña que el flamenco era lo suyo. A diario viajaba desde Monesterio a Sevilla, acompañada por su madre, para aprender en una escuela de baile. Lo compaginaba trabajando, por la mañana, en una cooperativa textil. Fueron años de muchos sacrificios que luego la llevaron de gira, por medio mundo, con “su arte”. Hoy Manuela dirige dos escuelas de flamenco y produce espectáculos musicales.

Son historias de mujeres luchadoras, cargadas de tesón y esfuerzo, que las convierten en “referentes” para cualquier mujer.