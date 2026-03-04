Emprendedoras en el mundo rural: un camino difícil, que se elige como forma de realización, independencia y progreso
- Ellas ponen en valor la importancia de los pequeños pueblos con sacrificio y esfuerzo
- Ángela Cabanillas eligió emprender con una empresa de aceite ecológico en Extremadura
Ángela Cabanillas es, en Talarrubias, gerente general de CR Olivareros, una empresa especializada en aceite ecológico. Como sumiller, organiza catas. Y como especialista en agroecología dirige rutas de oleoturismo. “Más que como ejemplo, yo me brindo a ayudar a cualquiera que se esté planteando dar un paso para emprender… Yo animo a todas las mujeres a ello”, sostiene esta mujer de 43 años.
Casada y con dos hijos pequeños, Ángela plantea las cosas con realismo. Cuando hombre y mujer trabajan, y así ella lo señala en momentos, por ejemplo, como el 8 de marzo, la carga mayor familiar la siguen llevando ellas: “Sí que es verdad que es una carga psicológica, una carga que desgasta mucho más. Entonces, para mí el 8 de marzo es una visión del trabajo de la mujer 24/7”.
El apoyo institucional
“Las mujeres necesitamos impulso de las administraciones” continúa Ángela. A su juicio, las instituciones deben ser mucho más activas en su respaldo a la labor profesional de la mujer. “Eso nos permitiría”, afirma, “hacernos visibles, tener más voz y ver todo el trabajo que hay detrás”
El valor de emprender y vivir en un pueblo
Todo ese trabajo que hay detrás y que además ella defiende que se haga también desde los pequeños pueblos. Porque merece la pena, asegura, emprender desde el medio rural. “No me vale de nada irme a cualquier ciudad con unos sueldos extraordinarios si mi calidad de vida empeora. Y con ello me va a empeorar todo”, resume Ángela.
Por eso, y a su juicio, más que en las metas, el emprendimiento se debe centrar en el camino. Muchas personas, recuerda esta empresaria, le dicen que es muy entusiasta con la edad que tiene. Pero para ella eso es algo fundamental. “Si esa parte la perdemos, yo habría perdido todo lo que llevamos ahora mismo” reflexiona. Y para no perderlo nunca, aconseja hacerlo todo con pasión.