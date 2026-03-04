Emprendedoras en el mundo rural: un camino difícil, que se elige como forma de realización, independencia y progreso

Ángela Cabanillas es, en Talarrubias, gerente general de CR Olivareros, una empresa especializada en aceite ecológico. Como sumiller, organiza catas. Y como especialista en agroecología dirige rutas de oleoturismo. “Más que como ejemplo, yo me brindo a ayudar a cualquiera que se esté planteando dar un paso para emprender… Yo animo a todas las mujeres a ello”, sostiene esta mujer de 43 años.

"Para mí el 8 de marzo es una visión del trabajo de la mujer 24/7"

Casada y con dos hijos pequeños, Ángela plantea las cosas con realismo. Cuando hombre y mujer trabajan, y así ella lo señala en momentos, por ejemplo, como el 8 de marzo, la carga mayor familiar la siguen llevando ellas: “Sí que es verdad que es una carga psicológica, una carga que desgasta mucho más. Entonces, para mí el 8 de marzo es una visión del trabajo de la mujer 24/7”.

El apoyo institucional "Las mujeres necesitamos impulso de las administraciones" continúa Ángela. A su juicio, las instituciones deben ser mucho más activas en su respaldo a la labor profesional de la mujer. "Eso nos permitiría", afirma, "hacernos visibles, tener más voz y ver todo el trabajo que hay detrás"