Teresa Corchero, una emprendedora que endulza los cinco continentes desde el corazón de Extremadura

Una empresa extremeña vende bombones de higo y de cereza en Australia, Filipinas, Rusia, Emiratos Árabes, El Salvador, Europa o en Kajajistán. Es un producto gourmet que nace en las higueras de la sierra de Montánchez y en los cerezos del Valle del Jerte, y que llega a los paladares más exquisitos de todo el mundo. Detrás, una mujer super inspiradora: Teresa Corchero, directora de Exportación y Marketing de Bombones Valcorchero.

Durante la pandemia de la Covid volvió a casa para "salvar del cierre" la empresa familiar situada en Valdefuentes, un pueblo de la provincia de Cáceres de sólo 1.074 habitantes. Hoy exporta desde allí a los cinco continentes.

En 1985 sus padres crean Higos y Derivados Extremeños S.L. Durante muchos años no les fue mal. De hecho. fueron la primera empresa transformadora de higos secos en Extremadura. Vendían higos a los que les inyectaban crema de avellanas y los cubrían de chocolate. Algo parecido también con las cerezas. Hasta ahí bien, pero llegó la pandemia, que pone a la empresa al borde del cierre... "En ese momento yo estaba en Tenerife y mis padres se encontraban a punto de jubilarse. Con la Covid el mercado se cierra. Ellos que vendían, sobre todo, en el mercado nacional, imagínate el panorama. Mi padre me llamó para plantearme la situación. No veían salida, iban a cerrar la empresa, porque yo estaba fuera, no tenían relevo generacional. Y a mí me entró una cosilla así en el estómago, todo el patrimonio, toda la ilusión, todo el proyecto familiar tirado por la borda... Y dije no. No tengo idea de esto, pero voy a tirar para adelante. "

Teresa no sólo coge las riendas de la empresa, sino que se lanza a la búsqueda de nuevos mercados. "Porque en España el mercado estaba cerrado, así que no quedaba otra que mirar a países donde la Covid no hubiera afectado tanto, donde la gente siguiera con su vida normal, como Rusia o Canadá. Me centré ahí y tuve la suerte de tocar las puertas correctas".

“Todos los que exportamos nos sentimos 'embajadores de Extremadura'. Llevamos más allá de nuestras fronteras lo bueno que se hace aquí. No nos creemos el potencial que tenemos, y eso que contamos con una gran tierra y excelentes productos“

Recuerda que los comienzos no fueron fáciles. Que le dijeron "no me interesa" muchas veces. "A día de hoy tengo un cliente en Australia al que le empecé a escribir en pleno covid, no me respondía nunca, pero yo todos los meses le seguía escribiendo. Me decía: algún día responderá. El año pasado respondió y desde entonces compra los bombones extremeños".

Además de especializarse en comercio internacional, también apostó por cambiar la imagen de la empresa: "Yo soy diseñadora. Cuando cogí la empresa sólo había dos líneas: los bombones de higo y los de cereza. Además, había que adaptar los envases a las normativas internacionales. Sabía que teníamos un buen producto, pero también que faltaba algo, que necesitábamos ser más competitivos y diferenciadores. Entonces cambié toda la imagen corporativa y todo el packaging.

Su último producto, el más innovador, son los bombones karykas, con una exótica variedad de sabores. "Siguen teniendo el corazón de higo, con un praliné que hacemos de forma artesanal, pero recubiertos de sabores como té matcha con pistacho, yogur griego, ruby con sal del Himalaya, caramelo salado con dulce de leche... Para que aguanten las temperaturas de más de 40º de Emiratos, y para que gusten en todas las partes del mundo. Este año sale una nueva gama con núcleos diferentes".

Su valentía en los negocios, su apuesta por la innovación, su compromiso con el entorno y la búsqueda de nuevos mercados le han hecho merecedora de numerosos galardones. Entre ellos, el premio "A Mujer Profesional Autónoma de CaixaBank" en la Dirección Territorial de Castilla-La Mancha y Extremadura. O el de "Relevo generacional 2025" de AJE, otorgado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura. ¿Cuál tiene más valor sentimental? "Todos tienen su importancia, pero el más especial para mí es el que me ha otorgado hace poco la Cámara de Comercio de Cáceres. Fue el primer evento al que fui como empresaria, y lo hice con mi padre. Recuerdo que estábamos sentados entre el público. Miré al escenario y le dije: algún día nosotros estaremos ahí arriba, algún día nos darán el premio. Él se rio, y este año nos lo han concedido".

“Vivimos en una sociedad en la que se sigue pensando que el gerente de una empresa tiene que ser hombre. Cuando les digo: soy yo, hay quien se sorprende“

Confiesa que lo ha tenido muy difícil para cuadrar el hecho de ser mujer, joven, empresaria y emprendedora en el medio rural. "Vivimos en una sociedad en la que se sigue pensando que el gerente de una empresa tiene que ser hombre. Cuando les digo: soy yo, hay quien se sorprende. Algunos me dicen que no quieren hablar conmigo, piden hacerlo con mi padre".

“Mi madre nació un 8 de marzo. Vengo de una gran mujer“

Su madre ya no está, pero tuvo la oportunidad de ver que lo que soño hace más de 40 años ha llegado a los lineales de las tiendas más exquisitas de todo el mundo. "Mi madre nació un 8 de marzo. Vengo de una gran mujer, que me enseñó a ser independiente, que nada en esta vida es imposible y que el límite sólo me lo tengo que poner yo. Muchas veces cuando me muevo por el mundo y echo en falta saber idiomas o tantas cosas, me acuerdo de sus enseñanzas y me digo: venga, p'alante, que tú me enseñaste a buscarme la vida".