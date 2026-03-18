Ayuso se desmarca de las palabras del rey y cree que España llevó al Nuevo Mundo una "forma civilizada de ver la vida"
- Ayuso: "Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México"
- Óscar López se siente "mucho más cerca y más cómodo con las palabras de Felipe VI que con las de Ayuso"
"Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa". Así de rotunda se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior a su consejo de Gobierno.
La popular ha dejado clara su postura, después de que el rey Felipe VI asegurara durante una visita a una exposición sobre el papel de la mujer en el México indígena que los conquistadores españoles cometieron "mucho abuso". El monarca añadió que" hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos".
Para Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, esto es una polémica "que ya buscaban los comunistas en España y dos últimos gobiernos populistas en México": "Querían buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas del presente ni del futuro", ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Porque en opinión de la presidenta madrileña, "los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que están siempre con el retrovisor: guerras civiles, revoluciones del pasado… Lo mismo de siempre".
Por tanto, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido "dejar en paz al rey, que es el rey de todos", ha insistido en que "no creo que sea responsabilidad nuestra la inseguridad de México" ni otros problemas. Al contrario, ha dicho, "la Comunidad de Madrid llevas muchos años trabajando por la hermandad y la unión de México y España a través de la Hispanidad, por eso hay tantos mexicanos viviendo en Madrid" y viceversa.
"Nuestra relación no se puede deteriorar en manos de los que nos odian y los odian todo lo español dentro y fuera de España, que son siempre los mismos: populistas, nacionalistas, comunistas", ha concluido: "Es imperdonable el daño que pretenden hacernos".
Ayuso declara el orgullo por llevar "la nueva forma civilizada de ver la vida"
Durante esa comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dicho que "estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa", y también "de ir al nuevo mundo, de llevar a la nueva España la nueva forma civilizada de ver la vida" a través de misiones, universidades, hospitales y otras instituciones.
Y ha insistido, "digo de forma civilizada porque era lo que no ocurría cuando llegamos los españoles a poblaciones indígenas", para aludir después Hernán Cortes, "padre del mestizaje" y al orgullo de compartir "religión, apellidos e idiomas". "Somos una historia compartida, no se entiende una nacionalidad sin la otra". Por eso, lanzaba este mensaje: "Dejen de retorcer el pasado con las gafas populistas del presente".
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también optó por no secundar las palabras de Felipe VI: "Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate".
se puede comparar con ventaja
cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación
de cualquier otro imperio de la
época. Segundo, hacer ahora un examen en el
siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate
Tercero, yo estoy orgulloso del legado español, del grano hispano en
Hispanoamérica, absolutamente
La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y
civilizadora de la historia universal y eso lo hizo la Corona española
Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la
corona entonces,
tal y como por ciento se reflejó en el concilio de Isabel la Católica
El reconocimiento de lo que España hizo por algunos países del mundo en
determinadas épocas
es algo que es positivo y además también nos ayuda a unir más lazos aún
con comunidades
con países, con personas que son hermanos y hermanas nuestras desde el
otro lado del Atlántico
y por lo tanto nos parece más que bien
Son claramente insuficientes.
No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de
recuperación
de la memoria democrática, de la memoria colonial para reconocer las
vulneraciones de derechos
la gravísima violencia ejercida y también las consecuencias económicas
que eso ha
tenido para los países colonizados
El gobierno suscribe 100% las palabras de Felipe VI.
Yo creo que eso es decir ya..
bastante. Y en lo que se refiere a las
declaraciones del señor Feijóo, yo creo que con esas declaraciones lo
que ha hecho Feijóo es dejar hoy a Abascal a su izquierda
Aproximación del rey a México
Las declaraciones del Felipe VI y que han generado polémica a lo largo de esta semana daban a entender un gesto de acercamiento en las relaciones entre España y México sobre la conquista de América. Incluso la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha valorado el "acercamiento" del monarca" y ha abogado "por seguir "avanzando en el diálogo".
"Es un acercamiento del rey que reconocemos, a diferencia de hace varios años, donde ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente (Andrés) López Obrador y hubo, realmente, un enfriamiento de las relaciones", ha expresado este martes la mandataria en su habitual rueda de prensa diaria.
Desde el ejecutivo, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha dicho que se siente "mucho más cerca y más cómodo con las palabras de Felipe VI que con las de Ayuso".