Ayuso se desmarca de las palabras del rey y cree que España llevó al Nuevo Mundo una "forma civilizada de ver la vida"

"Lejos de pedir perdón, estamos inmensamente orgullosos del legado de España en México y viceversa". Así de rotunda se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior a su consejo de Gobierno.

La popular ha dejado clara su postura, después de que el rey Felipe VI asegurara durante una visita a una exposición sobre el papel de la mujer en el México indígena que los conquistadores españoles cometieron "mucho abuso". El monarca añadió que" hay cosas que, cuando los estudiamos, en nuestro criterio, con nuestros valores de hoy en día, obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos".

Para Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, esto es una polémica "que ya buscaban los comunistas en España y dos últimos gobiernos populistas en México": "Querían buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas del presente ni del futuro", ha dicho Isabel Díaz Ayuso. Porque en opinión de la presidenta madrileña, "los gobiernos que no toman responsabilidades actuales son los que están siempre con el retrovisor: guerras civiles, revoluciones del pasado… Lo mismo de siempre".

Por tanto, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido "dejar en paz al rey, que es el rey de todos", ha insistido en que "no creo que sea responsabilidad nuestra la inseguridad de México" ni otros problemas. Al contrario, ha dicho, "la Comunidad de Madrid llevas muchos años trabajando por la hermandad y la unión de México y España a través de la Hispanidad, por eso hay tantos mexicanos viviendo en Madrid" y viceversa.

"Nuestra relación no se puede deteriorar en manos de los que nos odian y los odian todo lo español dentro y fuera de España, que son siempre los mismos: populistas, nacionalistas, comunistas", ha concluido: "Es imperdonable el daño que pretenden hacernos".

Ayuso declara el orgullo por llevar "la nueva forma civilizada de ver la vida" Durante esa comparecencia ante los medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dicho que "estamos profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa", y también "de ir al nuevo mundo, de llevar a la nueva España la nueva forma civilizada de ver la vida" a través de misiones, universidades, hospitales y otras instituciones. Y ha insistido, "digo de forma civilizada porque era lo que no ocurría cuando llegamos los españoles a poblaciones indígenas", para aludir después Hernán Cortes, "padre del mestizaje" y al orgullo de compartir "religión, apellidos e idiomas". "Somos una historia compartida, no se entiende una nacionalidad sin la otra". Por eso, lanzaba este mensaje: "Dejen de retorcer el pasado con las gafas populistas del presente". Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también optó por no secundar las palabras de Felipe VI: "Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate". 01.52 min Transcripción completa se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época. Segundo, hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate Tercero, yo estoy orgulloso del legado español, del grano hispano en Hispanoamérica, absolutamente La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal y eso lo hizo la Corona española Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la corona entonces, tal y como por ciento se reflejó en el concilio de Isabel la Católica El reconocimiento de lo que España hizo por algunos países del mundo en determinadas épocas es algo que es positivo y además también nos ayuda a unir más lazos aún con comunidades con países, con personas que son hermanos y hermanas nuestras desde el otro lado del Atlántico y por lo tanto nos parece más que bien Son claramente insuficientes. No están a la altura de lo que nuestro país debería hacer en términos de recuperación de la memoria democrática, de la memoria colonial para reconocer las vulneraciones de derechos la gravísima violencia ejercida y también las consecuencias económicas que eso ha tenido para los países colonizados El gobierno suscribe 100% las palabras de Felipe VI. Yo creo que eso es decir ya.. bastante. Y en lo que se refiere a las declaraciones del señor Feijóo, yo creo que con esas declaraciones lo que ha hecho Feijóo es dejar hoy a Abascal a su izquierda Feijóo, tras las declaraciones del rey sobre la conquista de América: "Hacer ahora un examen de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate"