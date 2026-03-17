El 'No a la guerra' protagoniza los premios de la Unión de Actores en su gala número 34

El "No a la guerra" y "la violación de los derechos humanos" en las calles de Estados Unidos han protagonizado los discursos de la mayoría de los premiados en la 34 gala de la Unión de Actores, que también han subrayado la "vergüenza" de los últimos Oscar donde solo Javier Barden levantó su voz por una "Palestina libre".

Otro asunto que se ha colado en la entrega de estos premios de la Unión de Actores a sus compañeros ha sido la precariedad laboral, el tema de la vivienda en España "y la sombra del retroceso en cada proceso electoral", ha dicho en la introducción de la gala la secretaria general de la Unión de Actores, Silvia de Pé.

Chapas en la solapa con el lema Artistas por Palestina y No a la guerra han dominado en la indumentaria de los 66 nominados que concurrían a 25 premios a las industrias del cine, el teatro y la televisión incluidos tres premios especiales, uno de ellos a la película La voz de Hin, de la directora tunecina Kaouther Ben Hania.

Premio para Almodóvar Sin embargo el tono reivindicativo no ha estado en el discurso del cineasta Pedro Almodóvar, que recogió el premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem, que otorga la secretaria general de Igualdad en reconocimiento a su trayectoria y por ser un referente en el cine de mujeres. Almodóvar ha puesto en su intervención un tono intimista donde ha recordado su infancia, adolescencia y juventud, además de la dictadura "que cerró la escuela de cine por ser un lugar de rojos". El cineasta ha dado las gracias a todos los actores con quienes ha trabajado, a los que también ha pedido perdón "si les había herido". También un tercer premio especial ha sido el de Toda una vida para Antonio Resines, quien irónicamente ha lamentado que se le dé este galardón cuando "está en el ecuador de la carrera" y ha confiado en que el premio no le corte las alas porque tiene la intención de "llegar a ser rico y famoso". Si bien la película Los domingos partía como favorita con seis nominaciones, al final ha obtenido solo tres. La serie televisiva Anatomía de un instante, con cuatro nominaciones, ha obtenido solo dos, mientras que la obra de teatro Música para Hitler, nominada en dos ocasiones, ha conseguido una. La serie de televisión Poquita fe se ha hecho con los dos premios para los que estaba nominada.

Domingos de cine La Unión de Actores ha premiado en cine y en la categoría de mejor actor de reparto a Víctor Sáinz por Los domingos y a Elvira Mínguez como mejor actriz de reparto por La cena. Como mejor actriz secundaria, el premio ha recaído en Nagore Aramburu por Los domingos, mientras que el de mejor actor secundario ha correspondido a Álvaro Cervantes por su intervención en Sorda. El premio a mejor actor protagonista ha correspondido a José Ramón Soroiz por Maspalomas y, en la vertiente femenina, ha recaído en Patricia López Arnaiz por Los domingos.

Triunfo de la fe En Televisión, la Unión de Actores ha concedido el premio al mejor actor de reparto a Felipe Andrés por la serie Poquita fe. Al recoger el galardón, Andrés ha agradecido el rodaje inclusivo que ha vivido y que le ha permitido demostrar su valía pese a su discapacidad auditiva, y ha reivindicado apoyo para aquellos actores con otras capacidades. La galardonada con el premio a la mejor actriz de reparto ha sido Natalia Huarte por Ena.La reina Victoria Eugenia, quien ha pedido "seguir contando historias para mirar un futuro con más paz". También por Poquita fe ha recibido el premio como mejor actriz secundaria María Jesús Hoyos, quien ha aludido a "la situación catastrófica del mundo" mientras que David Lorente ha sido premiado como mejor actor secundario por Anatomía de un instante. El premio al mejor actor protagonista ha sido para Álvaro Monte por Anatomía de un instante, mientras que Ingrid García-Jonsson ha recibido el premio a la mejor actriz protagonista con Superestar.

Teatro muy repartido En teatro, la Unión de Actores ha premiado como mejor actor de reparto a Víctor Clavijo por Blaubeeren, mientras que el de mejor actriz ha sido para Ania Hernández, Numancia. El premio a la mejor actriz secundaria lo ha recogido Mina El Hammani por Las troyanas; ha recordado que es hija de inmigrantes y ha pedido que España "avance más en ese sentido". La distinción al mejor actor secundario ha correspondido a Cristóbal Suárez por Música para Hitler. Y el premio de teatro al mejor actor protagonista ha sido para Daniel Abadejo por La señorita de Trévelez, e Irene Escolar ha obtenido el galardón a mejor actriz protagonista por la obra Personas, lugares y cosas.