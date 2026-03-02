'Los pecadores' se impone en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood
- Michael B. Jordan ha recibido el premio a mejor actor, imponiéndose a Di Caprio o Chalamet
- Jessie Buckley sigue imparable y ha conseguido el galardón a mejor actriz por su papel en Hamnet
El drama de vampiros Los pecadores se ha alzado este domingo con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood.
La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como Una batalla tras otra -que partía como favorita con siete candidaturas- Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro.
La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en Los pecadores. El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).
Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Óscar el próximo 15 de marzo.
La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por Weapons.
La victoria de Los pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Óscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.
'The Studio' y 'The Pitt' acaparan la pequeña pantalla
En cuanto a las categorías de televisión, los premios del Sindicato de Actores han encumbrado a The Studio y The Pitt como los mejores proyectos de comedia y de drama, respectivamente.
También sus protagonistas, Noah Wyle (The Pitt) y Seth Rogen (The Studio), recibieron su reconocimiento a mejor actor en sus apartados correspondientes.
Por su parte, el británico Owen Cooper mantuvo su hegemonía al consagrarse como el mejor intérprete en una serie limitada por Adolescencia. A su vez, Michelle Williams dio la sorpresa en la categoría femenina de este apartado por su interpretación en Dying for Sex.
El principal sindicato de Hollywood también honró a Catherine OHara, fallecida el pasado 30 de enero a los 71 años, con un premio póstumo a mejor actriz en serie de comedia por The Studio; un galardón que se llevó Keri Russell en el apartado de drama por la aclamada The Diplomat.
La 32º edición de estos premios rindió tributo a la trayectoria del legendario Harrison Ford, quien reflexionó sobre su dilatada carrera con un discurso en el que se mostró visiblemente emocionado.
"No tuve éxito de la noche a la mañana", dijo, antes de elogiar a dos directores que le dieron sus mayores oportunidades: George Lucas, por Star Wars y Steven Spielberg, por Indiana Jones. "Es difícil entrar en este negocio. En mi caso, es difícil salir de él, gracias a Dios, porque me encanta lo que hago", sentenció.
Los premios al Actor, que distinguen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarios, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla, forman parte del carrusel de reconocimientos de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.