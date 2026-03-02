'Los pecadores' se impone en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood

El drama de vampiros Los pecadores se ha alzado este domingo con el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de Actores de Hollywood.

La película dirigida por el aclamado Ryan Coogler se impuso en la categoría reina frente a fuertes competidoras como Una batalla tras otra -que partía como favorita con siete candidaturas- Hamnet, Marty Supreme y Frankenstein, del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La gala dejó momentos memorables como la inesperada victoria de Michael B. Jordan, quien recibió la distinción a mejor actor por su interpretación en Los pecadores. El actor estadounidense aventajó en esta categoría a pesos pesados de la industria de Hollywood, que incluía a Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonia) y Timothée Chalamet (Marty Supreme).

Michael B. Jordan posa con los premios a mejor actor y mejor reparto en los premimos del Sindicato de Actores (Jordan Strauss/Invision/AP) Jordan Strauss Jordan Strauss

Por el contrario, en la categoría femenina se cumplieron todos los pronósticos: Jessie Buckley se alzó con el galardón por su papel en Hamnet. Con este reconocimiento, se consolida como la gran favorita para repetir hazaña en los Óscar el próximo 15 de marzo.

La veteranía de Sean Penn fue reconocida con el premio al mejor intérprete masculino de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, mientras que Amy Madigan se adjudicó el de actriz de reparto por Weapons.

La victoria de Los pecadores en estos galardones polariza la carrera hacia los Óscar en un duelo directo frente a Una batalla tras otra tras su victoria ayer en los premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Jessie Buckley con su premio del Sindicato de Actores por 'Hamnet' (Frederic J. Brown / AFP)