Lidia San José: "Los actores somos comunicadores con una responsabilidad social"
- La artista madrileña protagoniza la comedia Una excusa perfecta en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid
- También triunfa con la serie mexicana Valiendo madres y se sumará a la temporada 3 de la ficción colombiana Perfil falso
¿Se puede hacer humor de un tema tan delicado como el momento en que los padres envejecen y surge el dilema de recurrir a una residencia? Una excusa perfecta, comedia escrita por Ana Rivas que se representa estos días en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid, demuestra que sí y que el resultado puede ser muy divertido.
De ello ha dado fe en Las mañanas de RNE una de las actrices protagonistas de la obra, Lidia San José: "Te ríes porque te sientes identificado, porque al final nuestros padres se hacen mayores y llegan esos momentos, sobre todo a estas edades, en que también se te caen del pedestal. Ese momento en que descubres la fragilidad de tus padres, que eran dioses y superhéroes".
En Una excusa perfecta, cuyo montaje dirige Esteve Ferrer y en el que participan también David Carrillo, Teresa Guillamón, Charo Zapardiel y Mariano Venancio, se reflexiona además sobre temas universales como la amistad o la infidelidad y otros más actuales como la masculinidad.
"Nos estamos adaptando a estos nuevos tiempos donde todos vamos descubriendo esta nueva sociedad que estamos creando, donde las mujeres exigimos, obviamente soy feminista, una igualdad de oportunidades y derechos, y esto nos está haciendo movernos en aguas movedizas, porque no todo el mundo se sabe adecuar a esta nueva situación", subraya la actriz.
La "responsabilidad social" del actor
Lidia San José confiesa que su otra faceta, la de historiadora y experta en antropología americana, le ayuda a entender mejor los diferentes tipos de sociedad que le toca reflejar con sus interpretaciones. "Tú cuando estudias un texto no es estudiártelo —explica—, es analizarlo, es entender la sociedad en la que vivió ese personaje. Entonces, para todo lo histórico, lo que no sea época actual, me ayuda a conocer el entorno".
Pero la artista madrileña —afincada en México desde hace 10 años— tenía además otra importante razón para estudiar historia: "Creo que los actores somos comunicadores que tenemos una responsabilidad social, que hemos de ser en cierta forma ejemplo, en lo que podamos, y para mí era importante conseguir ser lo más culta que pudiera dentro de mis posibilidades".
Su experiencia como divulgadora en La 2
Esta pasión por la historia concedió a Lidia San José la oportunidad de presentar, junto a la arquitecta Leonor Martín, el programa de La 2 Los pilares del tiempo, en cuyas tres temporadas pudimos descubrir los secretos de personajes y eventos históricos.
"Pudimos conocer monumentos y entrar en sitios donde la gente habitualmente no puede entrar, en los silos-mazmorras de la Alhambra, pasear por el triforio de la Catedral de Girona... Y sobre todo aprender a la vez que intentábamos transmitir cultura. Para las dos es muy importante intentar aportar lo poquito que podamos a la sociedad", afirma la actriz sobre esta experiencia como divulgadora que quedó también plasmada en el libro Los lugares invisibles (Lunwerg Editores).
Además de Los pilares del tiempo, Lidia San José forma parte de otros exitosos proyectos televisivos al otro lado del charco: la serie mexicana Valiendo madres, disponible en Prime Video, y Perfil falso, serie colombiana a la que se va a unir en su tercera temporada, aún por estrenar.