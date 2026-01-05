Lidia San José: "Los actores somos comunicadores con una responsabilidad social"

¿Se puede hacer humor de un tema tan delicado como el momento en que los padres envejecen y surge el dilema de recurrir a una residencia? Una excusa perfecta, comedia escrita por Ana Rivas que se representa estos días en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid, demuestra que sí y que el resultado puede ser muy divertido.

De ello ha dado fe en Las mañanas de RNE una de las actrices protagonistas de la obra, Lidia San José: "Te ríes porque te sientes identificado, porque al final nuestros padres se hacen mayores y llegan esos momentos, sobre todo a estas edades, en que también se te caen del pedestal. Ese momento en que descubres la fragilidad de tus padres, que eran dioses y superhéroes".

12.02 min Las mañanas de RNE - Lidia San José presenta 'Una excusa perfecta'

En Una excusa perfecta, cuyo montaje dirige Esteve Ferrer y en el que participan también David Carrillo, Teresa Guillamón, Charo Zapardiel y Mariano Venancio, se reflexiona además sobre temas universales como la amistad o la infidelidad y otros más actuales como la masculinidad.

"Nos estamos adaptando a estos nuevos tiempos donde todos vamos descubriendo esta nueva sociedad que estamos creando, donde las mujeres exigimos, obviamente soy feminista, una igualdad de oportunidades y derechos, y esto nos está haciendo movernos en aguas movedizas, porque no todo el mundo se sabe adecuar a esta nueva situación", subraya la actriz.

La "responsabilidad social" del actor Lidia San José confiesa que su otra faceta, la de historiadora y experta en antropología americana, le ayuda a entender mejor los diferentes tipos de sociedad que le toca reflejar con sus interpretaciones. "Tú cuando estudias un texto no es estudiártelo —explica—, es analizarlo, es entender la sociedad en la que vivió ese personaje. Entonces, para todo lo histórico, lo que no sea época actual, me ayuda a conocer el entorno". Pero la artista madrileña —afincada en México desde hace 10 años— tenía además otra importante razón para estudiar historia: "Creo que los actores somos comunicadores que tenemos una responsabilidad social, que hemos de ser en cierta forma ejemplo, en lo que podamos, y para mí era importante conseguir ser lo más culta que pudiera dentro de mis posibilidades".