Los "stendhalazos" de Lidia San José y Leonor Martín revolucionan la televisión

Para hablar con pasión se necesitan personas apasionadas. Eso pensó el equipo de Los pilares del tiempo cuando se puso a buscar a las personas que iban a guiar el nuevo espacio de La 2 que se emite la noche de los jueves. Querían dos presentadoras capaces de salirse del guion y que supiesen de lo que hablaban. Así es como dieron con las candidatas perfectas, la actriz y arquitecta Leonor Martín (Acacias 38, Física o Química) y la interprete e historiadora Lidia San José (Paquita Salas, A las once en casa).

“Cuando me lo propusieron me emocioné muchísimo porque, aunque que he hecho cosas como historiadora anteriormente, ninguno tenía un nivel como este”, cuenta Lidia que también ha presentado otras series documentales como El corazón del Imperio o Reyes de España. Especializada en Culturas nativas americanas, su pasión por la historia y por el mundo azteca llevó a la actriz a establecer su residencia permanente en la capital de Tenochtitlán, Ciudad de México, donde vive desde 2016.

Pero la actriz de series míticas como ¡Ala…Dina!, que regresó al foco mediático con Paquita Salas, compaginó su vena académica con el mundo de la interpretación, pero nunca llegó a ejercer como historiadora. "Impartí algunos cursos en la UNED y di alguna conferencia, pero eran cosas puntuales. Trabajar como historiadora implica tirar por la investigación o la docencia y eso me impediría desarrollar mi pasión que es la actuación", confiesa.

Un espacio en el que se unen dos pasiones Con Los pilares del tiempo, la actriz e historiadora regresa a su país de origen para unir sus dos pasiones. “Me siento muy privilegiada por eso, pero también porque hemos estado en lugares en los que jamás había entrado una cámara. Estoy muy contenta de que la televisión pública apueste por programas de esta calidad”, añade Lidia. Entre mazmorras, aljibes y fuentes secretas, así comenzaron esta aventura el pasado jueves, desde la Alhambra de Granada. Desmarcándose de de cualquier tipo de programa de viajes, esta serie documental rompe con todos los clichés, se apoyándose en tecnología 3D y mapas interactivos y explica cada concepto de forma sencilla, en tono conversacional. “Esto no es una clase de historia, pusimos mucho esfuerzo en no dar por sentadas las cosas y en que todo se explicase y quedase claro. También ayuda mucho el ritmo del programa, se incorporan vuelos de dron, escáner arquitéctonicos y tecnología puntera”, explica Leonor. Herramientas que han logrado atrapar y sorprender al público. Las redes se volcaron en elogios la noche del estreno. Algunos se sorprendían por descubrir la faceta de historiadora y arquitecta de las actrices y todos aplaudían lo novedoso de la propuesta. “Creo que infravaloramos a los espectadores y pensamos que no saben distinguir entre un buen producto y uno malo, Los pilares del Tiempo es un ejemplo de que es posible hacer otro tipo de televisión, proyectos con divulgación cultural y científica que logran que nadie salga corriendo”, dice Leonor. “#LosPilaresDelTiempo en @la2_tve nos libra del mono del Fluzo �� Un programa muy interesante con esta 1ª entrega dedicada a la arquitectura de Al-Andalus, que usa técnicas de escaneo asombrosas de los edificios. No sabía que @Lidia_San_Jose era historiadora! Qué grata sorpresa ☺️ pic.twitter.com/Gt5ohoU8q0“ “— Jolan (@adalidesblog) April 21, 2022“

Un rodaje lleno de "stendhalazos" Reconoce Lidia San José que, en más de una ocasión, sucumbieron al síndrome de Stendhal. “Hemos estado en sitios en los que hemos llegado a llorar y pedir que no lo emitisen, pero es que a veces era apabullante lo que veíamos”. Entre los lugares más especiales, las dos destacan la catedral de Toledo, donde pudieron acceder a un altar que había estado oculto durante cinco siglos. Leonor también recuerda lo que ocurrió en la catedral de León. “Me dio un 'stendhalazo'. Estaba con el experto, pero ya solo estábamos grabando planos recurso, entonces empieza a sonar un concierto de órgano, con el sonido reverberando por las vidrieras. Estamos solos, con la catedral vacía, en mitad de ese templo gótico y noté que se me empezaban a aguar los ojos, nos encontramos en muchas situaciones únicas, lugares que se llenan de una magia especial”. Lejos del personaje de 'Paquita Salas', así es Lidia San José: historiadora de corazón méxicano Para preparar los 10 episodios de esta primera temporada, el equipo de Los pilares del tiempo no dudaron en echar mano de la visión profesional de ambas actrices. “Cuando hemos podido aportar algo siempre se nos ha tenido en cuenta y estaban muy abiertos a que compartiésemos nuestro conocimientos”, confiesa Leonor. "Ha sido una maravilla que nos dejaran poner nuestro granito de arena", añade Lidia.

Actriz con vocación de arquitecta Antes de saber que quería ser actriz, su padre, también arquitecto le pego la pasión por la profesión. “Por ahí empezó todo, aunque al mismo tiempo me impecé a interesar por la interpretación y Física o Química llegó antes de que empezase la carrera”, recuerda. En la televisión, esta es la primera vez que Leonor Martín ejerce su otra faceta profesional, aunque la idea de mezclar su visión como actriz y arquitecta comenzó antes. “Hace un año y medio comencé un documental sobre parques acuáticos abandonados en la península Ibérica. Es una pieza que mezcla ficción y documental que reflexiona sobre cuestiones ecológicas y sobre el impacto de nuestras prácticas de ocio a través de más de 40 parques abandonados en España y Portugal”. Una pieza, hasta el momento autofinanciada, que confía que vea la luz pronto. Lidia San José y Leonor Martín en la tierra del Quijote