La guerra de Irán pone en peligro la viabilidad de miles de autónomos
- La guerra de Irán pone en peligro la viabilidad de miles de empresas en manos de autónomos
- Cifran en casi 300 euros al mes el incremento de costes por la subida de los combustibles, la luz y el gas
El precio de los carburantes sigue subiendo en las gasolineras. De media, el litro de diésel supera el 1,84 euros y la gasolina se paga a un 1,72 euros el litro. De esta forma, el precio del diésel ya es un 28% más caro desde el ataque de EE.UU. a Irán, y la gasolina ha subido un 16%. Consulta el precio de la gasolina y el diésel hoy.
Con estos precios, los autónomos denuncian que se han disparado sus costes. En especial, a aquellos autónomos como repartidores, electricistas, fontaneros, panaderos que se mueven con sus vehículos y, que al mes, esta subida de los carburantes les supone un sobrecoste de 288€ al mes.
Desde las asociaciones de autónomos muestran su preocupación ante esta situación y temen que se prolongue en el tiempo por el sobrecoste que supone para sus bolsillos.
Desde Murcia, el presidente de ATA, Francisco Casado señala que "preocupa en especial la viabilidad de negocios que pueden acabar en quiebra absoluta". Además, el precio de la luz y del gas también se ha disparado y los autónomos no pueden repercutir estos sobrecostes a sus clientes.
“Los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final“
"Los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final lo que reducirá aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la viabilidad de numerosas actividades", destaca el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Plan urgente de ayudas
Ante esta situación, los autónomos piden al Gobierno central un plan de ayudas urgentes. Desde UPTA piden activar el denominado Escudo Autónomos, mediante la aplicación de un sistema de descuento directo en la factura de carburante destinado específicamente a los trabajadores autónomos que utilizan su vehículo como herramienta esencial de trabajo.
Abad subraya que “es imprescindible actuar con rapidez" y pide que el descuento al combustible se aplique directamente a los autónomos profesionales que lo utilizan para trabajar. "No hacerlo significaría dejar a miles de pequeños negocios soportando en solitario las consecuencias de una crisis internacional” añade Abad.
El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, que incluirá "medias estructurales y coyunturales" para mitigar la subida de los precios de la energía y proteger a los más vulnerables y a los sectores más afectados.
Así lo ha adelantado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y confirmado posteriormente fuentes de La Moncloa a RTVE tras días de especulaciones sobre cuándo se aprobaría ese paquete de medidas, que el Gobierno estaba terminando de definir tras reunirse con los partidos políticos, los agentes sociales y los sectores especialmente expuestos.