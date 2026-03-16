La guerra de Irán pone en peligro la viabilidad de miles de autónomos

El precio de los carburantes sigue subiendo en las gasolineras. De media, el litro de diésel supera el 1,84 euros y la gasolina se paga a un 1,72 euros el litro. De esta forma, el precio del diésel ya es un 28% más caro desde el ataque de EE.UU. a Irán, y la gasolina ha subido un 16%. Consulta el precio de la gasolina y el diésel hoy.

Con estos precios, los autónomos denuncian que se han disparado sus costes. En especial, a aquellos autónomos como repartidores, electricistas, fontaneros, panaderos que se mueven con sus vehículos y, que al mes, esta subida de los carburantes les supone un sobrecoste de 288€ al mes.

Desde las asociaciones de autónomos muestran su preocupación ante esta situación y temen que se prolongue en el tiempo por el sobrecoste que supone para sus bolsillos.

Desde Murcia, el presidente de ATA, Francisco Casado señala que "preocupa en especial la viabilidad de negocios que pueden acabar en quiebra absoluta". Además, el precio de la luz y del gas también se ha disparado y los autónomos no pueden repercutir estos sobrecostes a sus clientes.

“Los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final“

"Los autónomos no podrán repercutir esta subida al consumidor final lo que reducirá aún más sus márgenes y pondrá en riesgo la viabilidad de numerosas actividades", destaca el presidente de UPTA, Eduardo Abad.