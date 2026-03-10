El presidente de los autónomos defiende una bajada de los "impuestos especiales" de los carburantes ante la incertidumbre de la guerra

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha recordado que la guerra de Ucrania trajo un incremento de los costes energéticos, de los carburantes, de la inflación y de los gastos financieros por la subida de los tipos de interés y cree que ahora estamos en una situación de "incertidumbre" en referencia a la guerra de Irán. Amor dice que su organización está "monitorizando con el Gobierno la situación" para ver cómo evoluciona y reclamar, en su caso, medidas especiales para paliar las consecuencias económicas.

Dentro de esas medidas que proponen desde ATA, su presidente sostiene que el Ejecutivo central "tiene en su mano" conseguir "de forma inmediata" que baje el precio de los carburantes y esa solución, a su juicio, es "reducir los impuestos especiales". Además, apuesta por reducir el IVA de la luz y el gas si sigue subiendo su precio.

"Lo que no puede ser es que simpre gane Hacienda. Cuando llegó la Dana, los ciudadanos de Valencia tuvieron que comprar vehículos y Hacienda gana con el impuesto de matriculaciones. Cuando se dan ayudas directas a familias, Hacienda vuelve a ganar", ha defendido Amor. El presidente de los autónomos considera, en cualquier caso, que las medidas que se propongan por parte del Gobierno estatal tienen que ser "ágiles, rápidas y que puedan ayudar en el caso en el que se tengan que tomar".

Amor ha visitado Melilla invitado por la patronal de los empresarios locales, la Confederación de Empresarios (CEME) para conocer la situación en la Ciudad Autónoma. El presidente de los empresarios locales, Enrique Alcoba, ha enmarcado este encuentro como la continuación de otro que mantuvieron hace una semana con el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, para presentarles el programa de los populares sobre los autónomos. "Yo sé que está muy ligado el programa del Partido Popular al autónomo porque hay buena relación y buena sintonía", ha subrayado el presidente de CEME. En ese mismo encuentro ha estado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda.