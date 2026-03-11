Bolaños anuncia una convocatoria de oposición de 200 plazas para fiscales este mismo año

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles que el Gobierno aprobará un real decreto para crear 200 nuevas plazas de fiscales, el "mayor numero" creado en un único año. Así lo ha dicho después de reunirse con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

Sumadas a las 500 para jueces y magistrados que ya aprobó el Ejecutivo el mes pasado, este año habrá una "macroconvocatoria", ha remarcado Bolaños. "Nunca en la historia de la democracia ha habido nada parecido", ha insistido.

Según ha explicado en una atención a medios, se trata de una petición y reivindicación "histórica" de la Fiscalía General del Estado y de la carrera fiscal. Al mismo tiempo, ha puesto énfasis en la cifra de las 200 nuevas plazas de fiscales. En los últimos 20 años, ha sostendido, las convocatorias nunca alcanzaron siquiera el centenar de plazas.

Estas nuevas plazas anunciadas para este año "solucionarán uno de los déficits de la Justicia" que tenía que ver con un "modelo arcaico, decimonónico", el de los juzgados unipersonales, que se han transformado en tribunales de instancia con las reformas que está llevando a cabo el Gobierno.

Por último, Bolaños ha puesto de relieve que, con el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia en España "ha dejado de ser una Administración relegada continuamente a un ámbito no prioritario por diferentes gobiernos".