El Gobierno otorga la Gran Cruz del Mérito Civil a Fernando Ónega y la Gran Cruz de Isabel la Católica a Marisa Paredes

El Gobierno concederá, a título póstumo, la Gran Cruz del Mérito Civil a Fernando Ónega y la Gran Cruz de Isabel la Católica a Marisa Paredes. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, portavoz del Gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Marisa Paredes, fallecida en diciembre de 2024, fue una de las actrices más reconocidas del cine español, especialmente por su colaboración con Pedro Almodóvar.Es su carrera internacional participó en rodajes en Francia, México, Italia o Argentina, entre otros paísesy fue reconocida con Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Goya de Honor en 2018. "Su rostro y su voz han iluminado muchas de las grandes obras de nuestro cine", ha destacado Saiz.

El periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado 3 de marzo los 78 años, fue un cronista imprescindible de la Transición española. Artífice del mítico discurso de Adolfo Suárez de "puedo prometer y prometo", de quien fue su director de comunicación, exdirector de informativos de la Cadena SER, COPE, Onda Cero o director de varios programas en TVE, y colaborador en otros muchos medios, fue uno de los periodistas más respetados de la democracia española.