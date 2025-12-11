'Marisa x Pedro': Pedro Almodóvar recuerda a Marisa Paredes en 'Historia de nuestro cine'

Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ rinde homenaje a Marisa Paredes cuando se cumple un año de su fallecimiento. Una de las voces más graves y claras del cine español, versátil y de una fuerza y personalidad arrolladoras. Sus rotundas apariciones en el cine de Almodóvar marcaron su carrera, y por ello el programa quiere celebrar a la actriz desde la mirada del director que mejor supo entenderla, el que le dio sus mejores papeles, Pedro Almodóvar.

El cineasta acompañará a la directora y presentadora del espacio, Elena S. Sánchez, en una entrevista en profundidad. Para la ocasión, el programa recupera ‘La flor de mi secreto’ (Pedro Almodóvar, 1995).

Pedro Almodóvar, este viernes en 'Historia de nuestro cine' ROBERTO MORENO MOYA