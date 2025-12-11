'Marisa x Pedro': Pedro Almodóvar recuerda a Marisa Paredes en 'Historia de nuestro cine'
Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ rinde homenaje a Marisa Paredes cuando se cumple un año de su fallecimiento. Una de las voces más graves y claras del cine español, versátil y de una fuerza y personalidad arrolladoras. Sus rotundas apariciones en el cine de Almodóvar marcaron su carrera, y por ello el programa quiere celebrar a la actriz desde la mirada del director que mejor supo entenderla, el que le dio sus mejores papeles, Pedro Almodóvar.
El cineasta acompañará a la directora y presentadora del espacio, Elena S. Sánchez, en una entrevista en profundidad. Para la ocasión, el programa recupera ‘La flor de mi secreto’ (Pedro Almodóvar, 1995).
‘La flor de mi secreto’
En este melodrama protagonizado por Marisa Paredes, Imanol Arias y Juan Echanove, Leo Macías es una escritora de novela rosa que se oculta tras el seudónimo de Amanda Gris. Obligada por contrato a entregar tres novelas al año, lleva meses incumpliéndolo; en vez de novela rosa le sale negra. Su marido, que es militar, está participando en una misión de paz en Bosnia, pero antes de su partida, la pareja vivía una de sus peores crisis. El aplazamiento de la solución a sus problemas matrimoniales provoca en Leo una fragilidad y una inseguridad que invade todos los aspectos de su vida. Sabe que Paco ya no la quiere, pero ella se aferra ciegamente a cualquier esperanza, por absurda que sea.