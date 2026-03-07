El PP critica que Sánchez use el "no a la guerra" para tapar las "miserias" del Gobierno

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "usa el 'no a la guerra'" para tapar las "miserias" de su Ejecutivo, incluso a costa de poner en peligro las relaciones con los aliados de España.

En un acto celebrado en Cartagena (Murcia) con motivo de la celebración del 8-M, Tellado ha insistido en que la negativa del Gobierno a permitir el uso de las bases conjuntas de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) a Estados Unidos para facilitar su ataque a Irán "daña la imagen internacional de España".

Además, Tellado ha criticado que el jefe del Ejecutivo solo se ocupa de "mantenerse en el poder", incluso a costa de causar "grave daño" a las políticas migratorias, a la convivencia, a la red ferroviaria, a la cohesión territorial, a las arcas públicas o a las políticas de igualdad.

Tellado, sobre Sánchez: realmente está diciendo "no a la democracia" El 'popular' también ha criticado que Sánchez "maneje el 'no a la guerra'" cuando en realidad está diciendo "no a la democracia" y "busca enemigos externos" con el único objetivo de mantenerse en La Moncloa, incluso "enfrentándose a nuestros aliados". El secretario general del PP también ha tenido palabras contra el líder de Vox, Santiago Abascal por el voto contario a la investidura de Maria Guardiola como presidenta de Extremadura. Según Tellado evidencia que son un partido "antisistema" capaz de votar con la izquierda solo para enfrentar al PP, dejando a la vista que "Abascal y Sánchez se necesitan como el comer". Vox impide la investidura de Guardiola como presidenta de Extremadura en segunda votación En medio del ciclo electoral autonómico en marcha hasta mediados de año y con las elecciones de Catilla y León y de Andalucía en el horizonte, el dirigente popular se ha dirigido abiertamente a Vox para hacer un "llamamiento a la responsabilidad" y pedir que dejen de guiarse por "su egoísmo" y "su tacticismo" y dejen de sumar su fuerza a la de los partidos de izquierda, porque "no se puede frustrar a la gente" que les votó. "Aún pueden recapacitar y dejar su obsesión de atacar al PP", ha añadido.

Criticas a Vox por Extremadura Tellado ha insistido en que "lo que pasó en Extremadura es incomprensible". Además, ha afeado a los de Abascal que aunque fuera suficiente su abstención para investir a Guardiola, prefirieran votar en contra junto al PSOE y a Podemos "como si fuesen la izquierda", y ha aventurado que el presidente del Gobierno "debió estar riéndose a mandíbula batiente de lo que hicieron sus amigos de Vox". Y ha advertido de que "a Sánchez no se le desaloja con gritos, con manifestaciones, con insultos o bravuconadas, se le desaloja con los votos, y ayer Vox traicionó a sus votantes y estoy seguro de que lo pagaran en las urnas". Tellado ha aprovechado también para asegurar que el PP respeta más a sus representantes territoriales que Vox, en referencia al enfrentamiento de la dirección del partido con José Ángel Antelo, recientemente suspendido.