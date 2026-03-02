Cómo calcular tu patrimonio (y evitar errores frecuentes)

Todos hemos oído alguna vez la palabra "patrimonio", pero ¿cómo debemos calcularlo? ¿Qué debemos incluir? En la última emisión de Economía de bolsillo, con Lourdes Castro, el periodista especializado en economía y finanzas personales José Trecet nos ayuda a resolver estas cuestiones.

Es esencial a la hora de calcularlo que siempre incluyamos las mismas categorías. Por ejemplo, si la primera vez decidimos no incluir nuestros dispositivos tecnológicos, no los podríamos incluir en futuros recuentos. "Tienes que hacerlo más o menos igual. Porque al final lo que buscas aquí es ver cómo evoluciona".

Los elementos mínimos que debemos incluir para calcularlo son la vivienda, el coche, nuestras inversiones y aquellos objetos que tengan mucho valor .

José Trecet define "patrimonio" como "una foto de cuántas deudas tienes y cuánto tienes en bienes" . Para calcularlo basta con "sumar lo que tenemos y restar lo que debemos".

Dudas frecuentes

La primera y más habitual es con qué frecuencia debemos hacer este recuento. José nos comenta que "una vez al año es más que suficiente".

Otra duda muy repetida hace referencia al valor de nuestra casa. ¿Debemos incluir el precio al que la compramos? ¿O el que tendría actualmente? Siempre debe ser el precio que tendría actualmente, ya que "el patrimonio es en este momento, a día de hoy". Los principales portales de compra y venta nos ofrecen herramientas gratuitas para hacerlo. Además, José Trecet aconseja que siempre lo redondeemos a la baja, para que "nos llevemos alegrías, no sustos".

Hay que recordar también que el patrimonio puede ser un valor negativo o positivo. Precisamente uno de los factores que más hace que salga negativo es esta posible bajada del valor de la vivienda.

Hay muchas maneras de invertir para poder mejorar ese patrimonio. Pero es normal que siempre aflore el dilema de cuántos movimientos son los ideales. En ese sentido, José Trecet comenta que "es mejor tener un plan a largo plazo. Es decir, me siento, veo qué plan quiero a largo plazo, lo pongo en marcha y lo voy controlando con pocos movimientos".

Otra duda reiterada es la diferencia entre presupuesto y patrimonio. "El presupuesto es lo que entra y lo que sale. Cuánto ingreso y cuánto gasto y en qué, y cuánto me queda para ahorrar". Así, "el presupuesto es lo que te va a permitir crear patrimonio". La recomendación de José Trecet es que se haga mensualmente.

José nos deja también una reflexión. "El patrimonio es una cifra, es una cantidad, pero no representa nuestro valor. Hay muchas cosas que no incluimos en nuestro patrimonio y que son importantes".