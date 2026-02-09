Economía doméstica: cómo saber si te estás endeudando demasiado (y cuándo es una mala idea)

Prácticamente todos tenemos en nuestros bolsillos una tarjeta de crédito, un método de pago que supone un endeudamiento, aunque sea a corto plazo y a interés cero. Roberto España, jefe de la División de Educación Financiera del Banco de España, recuerda que la deuda es "todo lo que implique comprometer nuestra renta futura para pagar algo que estoy adquiriendo".

Tarjetas de débito, préstamos bancarios, créditos rápidos, revolving, hipotecas... En Economía de Bolsillo, Lourdes Castro aborda junto al experto economista los distintos productos financieros a crédito para aprender a utilizarlos a nuestro favor y con sentido común.

¿Cuáles son las líneas rojas a la hora de utilizar estos productos bancarios? España pone como límite endeudarse para adquirir cosas cuyo préstamo sea más largo que su vida útil. Por ejemplo, destaca el economista, pedir un crédito a 15 años para financiar la compra de un coche de segunda mano, cuando es poco probable que su uso se alargue más allá de ese período, de tal modo que "te estás condenando a pagar un coche que ya no vas a tener en los últimos años de ese préstamo". Otra red flag son los créditos para consumo inmediato que no van a reportar beneficio durante los meses venideros. En este sentido, España lo ejemplifica con los viajes: "si has de endeudarte para pagar un viaje a Eurodisney con motivo de la comunión de tu hijo, financieramente no es una buena decisión porque vamos a estar comprometiendo la renta disponible durante muchos meses futuros para algo que ya disfrutamos en el pasado y no nos va a producir ningún beneficio en esos meses posteriores".

Mentalidad empresarial en nuestra economía doméstica Otro consejo que aporta el experto en educación financiera pasa por pensar en nuestra economía como si fuésemos una empresa y solo recurrir a la deuda como inversión; esto es, cuando vaya a reportar un beneficio futuro. En este saco entrarían las deudas para formación o estudios, o ciertas reformas del hogar. "Si tú te endeudas a cinco años para reformar tu cocina y la vas a estar disfrutando el resto de tu vida —destaca Roberto España—, entraría dentro de la 'deuda buena'", o si esa inversión va a reportar una revalorización del inmueble de cara a una venta futura. Economía de bolsillo Economía de bolsillo - La letra pequeña del compre ahora y pague después - 27/10/24 Escuchar audio

La pregunta "¿me estoy endeudando demasiado?" tiene respuesta Desde el ámbito de la educación financiera se habla de que el importe conjunto de todas las cuotas por préstamos "no supere aproximadamente un tercio de los ingresos netos o de tu renta disponible mensual". O, desde otra perspectiva más práctica, "ver si lo que me queda de mi salario mensual después de pagar esas cuotas me permite vivir razonablemente cómodo, atender mis gastos recurrentes de alimentación, transporte y ocio, y prever un poco de ahorro", destaca el economista del Banco de España.