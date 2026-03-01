Barcelona roza el pleno hotelero por el Mobile World Congress y espera un impacto de 585 millones de euros

La Feria de Gran Vía de l'Hospitalet de Llobregat vuelve a abrir sus puertas más lujosas del 2 al 5 de marzo. Barcelona se convierte, un año más, en el gran escaparate mundial de la tecnología con un Mobile World Congress donde la inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino una realidad omnipresente.

Bajo el lema 'The IQ Era', contará con la mayor concentración de expertos y de empresas, con más de 2.900 expositores entre ellos grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE.

El MWC se expande más allá del recinto ferial Ante el retraso en la construcción del futuro Hall Zero, que prevé añadir 60.000 metros cuadrados hasta alcanzar los 300.000, pero que no estará listo hasta 2028, el congreso amplía su espacio con el Circuit de Barcelona-Catalunya. El trazado de Montmeló acogerá “CircuitX”, una área que combinará demostraciones tecnológicas, experiencias inmersivas y pruebas vinculadas al vehículo conectado y autónomo. Está previsto que cerca de un centenar de responsables tecnológicos se desplacen hasta el circuito para conocer de primera mano soluciones aplicadas a la movilidad inteligente. No se descarta, además, alguna exhibición relacionada con el coche autónomo, en un momento en que la convergencia entre automoción, conectividad 5G e inteligencia artificial marca el pulso de la industria.

Impacto económico de 585 millones La edición llega con cifras que invitan al optimismo. La organización estima un impacto económico de 585 millones de euros, un 4,3% más que el año pasado. Las previsiones de asistencia vuelven a ser masivas: se espera llegar a los 110.000 visitantes de más de 200 países y batir su propio récord. Con estos datos, el consejero delegado de la asociación organizadora GSMA, John Hoffman, ha querido cerrar cualquier debate sobre la continuidad del acontecimiento. Ha ironizado que después de 20 años en la ciudad, el próximo contrato con la capital catalana es "por siempre jamás". En total, el Mobile ha dejado en Barcelona unos 7.500 millones de euros y ha generado 100.000 puestos de trabajo temporales desde su llegada.

Ocupación al 95% El éxito del congreso se traduce, una vez más, en una presión máxima sobre la ciudad. Un fin de semana en el que la capital catalana acoge también los asistentes a la gala de los Premios Goya. Los hoteles del Hospitalet y Barcelona rozan ya el lleno total (97% y 93% respectivamente), con precios medios que oscilan entre los 590 y los 690 euros por noche. Las viviendas de uso turístico, por otro lado, alcanzarán el 91% de ocupación durante el MWC, según detalla la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur). Calculan unas 29.000 plazas para congresistas, que provienen sobre todo de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, celebra que prevalece "el perfil de turista de altísimo nivel profesional".

Aeropuerto al límite Por su parte, el Aeropuerto de Barcelona-el Prat prevé una actividad frenética con 9.146 operaciones programadas durante los días del congreso, un 1% más que la edición anterior, con picos de casi 200.000 asientos ofrecidos en una sola jornada para atender la llegada de directivos de gigantes como Google, Meta, Samsung o Huawei. De hecho, la aerolínea de bajo coste Vueling ya extendió la ruta entre Barcelona y Madrid hasta el 28 de marzo al prever una mayor demanda para este fin de semana.

Tecnología aplicada a la sostenibilidad Más allá de los teléfonos, el MWC 2026 sorprende con soluciones para retos globales: Telefónica presenta un proyecto piloto de drones acuáticos conectados con 5G y IoT capaces de recoger hasta 500 kg de residuos y microplásticos diarios en el mar.

MasOrange estreno el servicio Forest Smart Guardian, que combina drones autónomos e iA para detectar y predecir la evolución del fuego en tiempo real .

La china Honor calienta motores con su primer robot humanoide para servicios de consumo y un "Robot Phone" con un brazo articulado para hacer fotografías desde cualquier ángulo.

El espacio New Frontiers (Hall 6) contará con pesos pesados como SpaceX y Starlink, que centrarán el debate en el futuro de la conectividad global por satélite y su impacto en la transformación digital.