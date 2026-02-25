Christophe Leribault, nuevo director del Museo del Louvre

Christophe Leribault es el nuevo director del Louvre, tras la dimisión de su predecesora Laurence des Cars. El hasta ahora responsable del castillo de Versalles ha sido designado este miércoles como cabeza visible del museo más visitado del mundo, tras el espectacular robo de las joyas de la corona el pasado 19 de octubre.

Tras el nombramiento del Consejo de Ministros, este historiador del arte y conservador general del patrimonio, de 62 años, que estaba a cargo de Versalles desde marzo de 2024, pasa a la presidencia del Louvre en un clima convulso.

El nuevo director del Museo del Louvre, Christophe Leribault. Thomas Padilla AP Photo/Thomas Padilla

La misión de Leribault será "asegurar" y "modernizar" el Louvre, avalado por su gestión también en el Petit Palais y el Museo d'Orsay. Su predecesora, Laurence des Carse, se ha visto forzada a dimitir por los fallos de seguridad que puso de relieve el robo y la presión del personal del museo, en huelga desde mediados de diciembre.