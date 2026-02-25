Christophe Leribault, nuevo director del Museo del Louvre
- Sustituye a Laurence des Carse, cuya dimisión no se admitió justo después del robo
- El Louvre está sumido en el conflicto laboral más largo de su historia, con huelgas desde diciembre
Christophe Leribault es el nuevo director del Louvre, tras la dimisión de su predecesora Laurence des Cars. El hasta ahora responsable del castillo de Versalles ha sido designado este miércoles como cabeza visible del museo más visitado del mundo, tras el espectacular robo de las joyas de la corona el pasado 19 de octubre.
Tras el nombramiento del Consejo de Ministros, este historiador del arte y conservador general del patrimonio, de 62 años, que estaba a cargo de Versalles desde marzo de 2024, pasa a la presidencia del Louvre en un clima convulso.
La misión de Leribault será "asegurar" y "modernizar" el Louvre, avalado por su gestión también en el Petit Palais y el Museo d'Orsay. Su predecesora, Laurence des Carse, se ha visto forzada a dimitir por los fallos de seguridad que puso de relieve el robo y la presión del personal del museo, en huelga desde mediados de diciembre.
Difícil avanzar
Des Cars declaró a Le Figaro que "aguantar no es suficiente, es necesario poder avanzar y las condiciones para avanzar ya no se dan". Añadió que estaba "serena y orgullosa" de su trabajo, pese a haber conocido tarde los informes sobre los riesgos de la seguridad en el museo y, en concreto, de la galería de Apolo, lugar en el que se sustrajeron joyas históricas valoradas en 88 millones de euros.
El Ministerio de Cultura francés ha indicado que la nueva dirección permitirá al Louvre "abrir un nuevo capítulo de su historia". El museo afronta desde mediados de diciembre el conflicto laboral más largo de su historia. La huelga del personal que denuncia sus condiciones de trabajo y la ausencia de diálogo social ha provocado dos millones de euros de pérdidas por los días de cierre.
Según Alexandre Portier, el presidente de la comisión que investiga la seguridad del los museos el Louvre se ha convertido con los años en "un Estado dentro del Estado", casi sin supervisión externa.
El Ejecutivo de Macron se ha volcado en el "Louvre Nuevo Renacimiento", unas obras que deberían renovar el edificio existente, crear una nueva entrada y destinar una nueva sala a la Gioconda. El proyecto, valorado en más de 1.000 millones de euros, cuenta con la oposición de los sindicatos y ha conocido un reciente revés al posponerse sine die la designación de un estudio de arquitectos para una parte de la construcción.