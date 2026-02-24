El dueño del bar Franky niega haber dado dinero a Koldo García, como denuncia la UCO

El gestor del bar Franky de Pamplona, Francisco Lorente, ha asegurado este martes durante la comisión de investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra que nunca ha pagado dinero en efectivo al exasesor ministerial Koldo García.

El informe de la Unión Central Operativa de la Guardia Civil sitúa al bar como lugar a través del cual Acciona realizaba pagos a Koldo García a través de facturas ficticias, fórmula que se utilizaba para el pago de 'mordidas' en el 'caso Cerdán'.

Durante su comparecencia, Francisco Javier Lorente ha explicado que conoce a Koldo García desde "hace muchos años". "Cuando trabajaba de portero lo conocí", ha indicado, para señalar que "era cliente esporádico de mis bares". "Creo que conozco a media Pamplona", ha asegurado. En la misma línea, ha señalado que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a veces acudía a comer o tomar café al bar, aunque no mantenía ninguna relación con él. "Sabía quién era, pero nada más", ha comentado. También ha apuntado que era habitual que ambos acudieran juntos al bar.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, ni a Antxón Alonso, administrador de Servinabar, y que no sabe si pudo estar en el bar Franky. "Ha podido estar su majestad el rey. No lo sé. A un bar viene todo tipo de gente. Igual han venido todos ustedes a tomar el café y yo no sé quiénes son ustedes", ha indicado.

Lorente señala que era el contable quien emitía las facturas El gestor del bar ha explicado que era su "amigo y contable", Miguel Moreno Purroy, quien se encargaba de emitir las facturas, pero no ha sabido dar información sobre las mismas. Francisco Lorente ha insistido, en distintos momentos de su interrogatorio, en que tenía "confianza" en su asesor fiscal. "No tenía por qué dudar de Miguel, Miguel sabía lo que tenía que hacer", ha dicho, para precisar que "confiaba en que hiciera las cosas lo mejor posible". Preguntado por las cantidades que superaban los mil euros, ha dicho que sería "tickets que se aglutinan en una factura y se dan". "Si alguien me pedía factura le decía a Miguel que la hiciera", ha añadido. Y se ha desmarcado en este tema: "Yo no sé si Miguel ha hecho alguna factura que no debía, ante los hechos que he escuchado puede ser, pero yo no. Yo no revisaba las facturas". Además, Lorente ha afirmado que "no me consta que llegara ningún pago de Acciona. No he visto esa tarjeta ni una vez en mi vida", ha dicho sobre la tarjeta con el NIF de Acciona que se menciona en el informe de la UCO, de hecho ha afirmado que no conoce al directivo de Acciona en Navarra Fernando Merino.

El gestor del bar dice que no sabía de una trama política de obra pública en Navarra Francisco Javier Lorente, gestor del bar Franky, ha manifestado, sobre adjudicación de obra pública, que "no participé ni tuve conocimiento alguno de la existencia de ninguna trama política ni de irregularidades relacionadas con adjudicaciones o contratos públicos". Al inicio de la sesión, Lorente ha tomado la palabra para exponer que su actividad ha sido "exclusivamente empresarial" como propietario, junto a su esposa, de un restaurante en Pamplona. "No he sido cargo público ni he tenido responsabilidad política alguna. No he recibido ni percibido ningún dinero para mi patrimonio personal", ha expuesto. Lorente ha señalado que "existe un procedimiento judicial en curso que afecta a los hechos sobre los que, previsiblemente, versarán sus preguntas" y que "por responsabilidad, no voy a pronunciarme sobre estos hechos concretos, que están siendo investigados, ni a valorar informes incorporados a dicha investigación". "Responderé únicamente a aquellas cuestiones que no interfieran con el procedimiento judicial", ha advertido al inicio. Según ha explicado Lorente, durante cuatro años (hasta diciembre de 2019) regentó el bar Franky, ubicado frente al Palacio de Justicia de Pamplona. Al inicio del turno de preguntas por parte de UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que en el informe de la UCO de la Guardia Civil aparece el bar Franky y dice que "el establecimiento ha sido, de alguna manera, posiblemente utilizado para lavar cantidades de dinero provenientes, presuntamente, de esas adjudicaciones relacionadas con la obra pública o con presuntas mordidas". Lorente ha aludido a la citada investigación judicial para evitar pronunciarse al respecto. "No voy a pronunciarme", ha dicho. Por su parte, el parlamentario regionalista ha defendido que, al no estar el compareciente investigado en la causa judicial, "tiene obligación de responder a las preguntas". La letrada de la comisión ha tomado la palabra y ha aclarado que "si él tiene conocimiento de las preguntas que se le formulan y está relacionado con el objeto de la comparecencia, tiene obligación de decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen".