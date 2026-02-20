El juzgado archiva la denuncia de abusos sexuales contra Adolfo Suárez por estar fallecido y haber prescrito los hechos

El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas abiertas a raíz de la interposición de una denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntos abusos sexuales, tras constatar que el denunciado había fallecido y que los hechos referidos, que se remontarían a la década de los ochenta del siglo pasado, han prescrito, lo que impediría exigir responsabilidades penales a personas que aún sigan con vida.

En el dictamen de archivo, al que ha tenido acceso RTVE Noticias, se alude a "unos hechos que se produjeron entre marzo de 1983 y agosto de 1984 y que tienen cabida en un delito de abuso sexual y agresión sexual" y sitúan "el primer incidente" cuando la denunciante tenía 17 años y, por tanto, era menor de edad, tal como figuraba en la denuncia presentada el pasado mes de diciembre.

Además de constatar que el principal señalado está fallecido, el juzgado aplica en este caso el plazo de prescripción previsto en el Código Penal de 1973, por ser "más favorable" al expresidente o a cualquier otra persona denunciada, y no la legislación actual, que sí tiene en cuenta que cuando la víctima sea menor de edad el tiempo no empieza a contar hasta que ésta no cumple 35 años. Alega que aplicar esta segunda vía implicaría violar la Constitución.