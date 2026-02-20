El juzgado archiva la denuncia de abusos sexuales contra Adolfo Suárez por estar fallecido y haber prescrito los hechos
- Alega que, aunque la víctima fuese menor en el momento del primer abuso, no se puede aplicar la ley actual
- La denunciante considera que se reconocen los hechos y no sabe si recurrirá
El juzgado número 14 de violencia contra la mujer de Madrid ha archivado este viernes las diligencias previas abiertas a raíz de la interposición de una denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntos abusos sexuales, tras constatar que el denunciado había fallecido y que los hechos referidos, que se remontarían a la década de los ochenta del siglo pasado, han prescrito, lo que impediría exigir responsabilidades penales a personas que aún sigan con vida.
En el dictamen de archivo, al que ha tenido acceso RTVE Noticias, se alude a "unos hechos que se produjeron entre marzo de 1983 y agosto de 1984 y que tienen cabida en un delito de abuso sexual y agresión sexual" y sitúan "el primer incidente" cuando la denunciante tenía 17 años y, por tanto, era menor de edad, tal como figuraba en la denuncia presentada el pasado mes de diciembre.
Además de constatar que el principal señalado está fallecido, el juzgado aplica en este caso el plazo de prescripción previsto en el Código Penal de 1973, por ser "más favorable" al expresidente o a cualquier otra persona denunciada, y no la legislación actual, que sí tiene en cuenta que cuando la víctima sea menor de edad el tiempo no empieza a contar hasta que ésta no cumple 35 años. Alega que aplicar esta segunda vía implicaría violar la Constitución.
La denunciante, satisfecha porque "reconoce los delitos"
La denunciante, identificada con el nombre ficticio de Ariadna, ya había anticipado este resultado, pero se ha mostrado satisfecha al considerar que el juzgado, pese a que no ha entrado a valorar el fondo de los hechos denunciados, "reconoce los delitos". "Me llama la atención que no me hayan citado para tomarme declaración y aportar más datos", ha lamentado Ariadna, que aún no tiene claro si recurrirá, ya que el archivo no es definitivo y tiene entre tres y cinco días hábiles para tomar una decisión.
Si recurre, será para reclamar algún tipo de "reparación", un aspecto que echa en falta en la resolución judicial y una vía que "sigue abierta". En este sentido, ha insistido en declaraciones a RTVE Noticias en que se siente "revictimizada" desde que Suárez falleció y ha reiterado su deseo de reclamar también gestos por la vía política, como puede ser la retirada del nombre de Adolfo Suárez del Aeropuerto Madrid-Barajas.
Ariadna ha avanzado que le gustaría volver a hablar con la ministra, Ana Redondo, con quien ya se reunió el 7 de enero y ha acusado al Gobierno de "no hacer nada" para evitar la revictimización a la que alude.