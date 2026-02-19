Un tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon a cadena perpetua por la ley marcial de 2024
- El exmandatario Ha sido declarado culpable de los cargos de abuso de autoridad y de organizar una insurrección
- Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento horas después
El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha sido condenado este jueves a cadena perpetua por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.
En la audiencia presidida por el juez Jee Kui-youn, el Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó de "insurrección" la implementación de la ley marcial por Yoon, quien trató de paralizar la Asamblea Nacional al enviar al Ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento tras el decreto.
El tribunal consideró que lo que terminó siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas tenía el propósito de "subvertir la Constitución", al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales.
La corte no sentenció a Yoon con la pena de muerte que había solicitado la Fiscalía del país asiático, donde hay una moratoria de facto sobre esta pena.
Se trata del caso más relevante hasta ahora contra el líder depuesto, cuya iniciativa desató una crisis política de alcance nacional y puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas.
En enero, los fiscales sostuvieron que la “ley marcial de emergencia”, que calificaron de inconstitucional e ilegal, impulsada por Yoon, minó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de la Comisión Electoral, llegando, según su argumentación, a erosionar de facto el orden democrático liberal establecido por la Constitución.
Yoon, un Fiscal hoy juzgado
Yoon, actualmente en prisión, declaró la ley marcial por la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional.
Yoon Suk Yeol es un exfiscal convertido en político que alcanzó la presidencia de Corea del Sur en mayo de 2022 al frente del conservador Partido del Poder Popular. Su salto a la primera línea política se apoyó en la notoriedad que había adquirido como fiscal general, donde se labró fama de implacable al investigar casos de corrupción que afectaron tanto a dirigentes conservadores como al entorno del antiguo presidente Moon Jae-in.
Esa trayectoria le permitió presentarse ante parte del electorado como una figura ajena a las dinámicas tradicionales del poder.
Ya en la jefatura del Estado, su mandato estuvo definido por una marcada confrontación con la oposición, que controlaba el Parlamento, y por un estilo directo que a menudo tensó el clima político. Defensor de posiciones conservadoras en materia económica y social, apostó por reforzar la alianza con Estados Unidos y por estrechar la cooperación con Japón, al tiempo que mantenía un discurso firme frente a Corea del Norte.