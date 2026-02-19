Un tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon a cadena perpetua por la ley marcial de 2024

El expresidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha sido condenado este jueves a cadena perpetua por el delito de insurrección relacionado con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

En la audiencia presidida por el juez Jee Kui-youn, el Tribunal del Distrito Central de Seúl calificó de "insurrección" la implementación de la ley marcial por Yoon, quien trató de paralizar la Asamblea Nacional al enviar al Ejército y fuerzas antidisturbios al Parlamento tras el decreto.

El tribunal consideró que lo que terminó siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas tenía el propósito de "subvertir la Constitución", al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales.

La corte no sentenció a Yoon con la pena de muerte que había solicitado la Fiscalía del país asiático, donde hay una moratoria de facto sobre esta pena.

Se trata del caso más relevante hasta ahora contra el líder depuesto, cuya iniciativa desató una crisis política de alcance nacional y puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas.

En enero, los fiscales sostuvieron que la “ley marcial de emergencia”, que calificaron de inconstitucional e ilegal, impulsada por Yoon, minó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de la Comisión Electoral, llegando, según su argumentación, a erosionar de facto el orden democrático liberal establecido por la Constitución.

El ex primer ministro surcoreano Han Duck-soo llega al Tribunal del Distrito Central de Seúl para su primer juicio por la insurrección de 2024 Getty Images