El Parlamento nipón revalida a Takaichi como primera ministra tras arrasar en los comicios

El Parlamento de Japón ha revalidado este miércoles a Sanae Takaichi como primera ministra del país, después de que la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) haya logrado una contundente victoria en las elecciones generales anticipadas celebradas el pasado 8 de febrero.

Takaichi obtuvo 354 de los 464 votos en la Cámara Baja de la llamada 'Dieta' —la cámara con mayor peso legislativo frente a la Cámara Alta—, superando ampliamente los 50 votos logrados por el líder del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), Yuichiro Tamaki.

En la Cámara Alta ha recibido 123 apoyos de un total de 246 escaños, lo que le ha permitido ser confirmada como la 105ª primera ministra de Japón, según ha informado la cadena pública NHK.

La dirigente conservadora y nacionalista, de 64 años, se ha convertido el pasado octubre en la primera mujer en liderar el Gobierno japonés tras imponerse en las primarias del PLD. Apenas cuatro meses después de asumir el cargo, convocó elecciones anticipadas.

La primera ministra Takaichi es elegida en el Parlamento nipón EFE

Los comicios han otorgado al PLD una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja, un hito sin precedentes para un partido en solitario en el Japón de posguerra y que le ha concedido amplio margen para impulsar su agenda legislativa.

Junto a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), el bloque gobernante ha sumado 352 de los 465 escaños de la Cámara Baja, muy por encima de los 232 que el PLD había ostentado anteriormente junto a su exaliado Komeito. No obstante, la coalición continúa sin mayoría en la Cámara Alta.

Un nuevo Ejecutivo en marcha A primera hora del miércoles, el gabinete de Takaichi ha presentado su dimisión en bloque, un requisito constitucional previo a la formación de un nuevo Ejecutivo. Está previsto que la mandataria vuelva a nombrar a la mayoría de sus ministros, cuya lista se dará a conocer a lo largo de la jornada. Tras su victoria electoral, ya ha adelantado que no ha planeado introducir cambios sustanciales en el Gobierno. Seguidora declarada de Margaret Thatcher, Takaichi ha defendido que el respaldo obtenido en las urnas le ha permitido continuar con su política de expansión fiscal para mitigar el impacto en los hogares de una inflación persistente, superior al 3 % en el último año, así como incrementar el gasto en defensa. No obstante, sus planteamientos económicos han generado inquietud en los mercados de deuda. Billetes de yen japonés Getty Images Keisuke Suzuki, exministro de Justicia y miembro del PLD, ha afirmado a NHK que el Ejecutivo ha actuado con “moderación” en la Dieta al no contar con mayoría absoluta en la Cámara Alta. En cambio, uno de los líderes de Ishin, Fumitake Fujita, ha señalado que ha comenzado una “segunda fase” del Gobierno de Takaichi, respaldada por su sólida mayoría en la Cámara Baja.

Principales retos de Takaichi La economía japonesa ya es el primer reto que afrontará Takaichi: el Producto Interior Bruto apenas creció un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025, muy por debajo del 1,6 % previsto por el mercado, y tras una contracción del 2,6 % en el trimestre anterior, según datos oficiales. En términos trimestrales, el avance fue de solo 0,1 %, reflejo de una recuperación frágil. El consumo privado - que representa más de la mitad del PIB - aumentó un 0,1 %, desacelerándose frente al 0,4 % previo, mientras que la inversión empresarial avanzó apenas un 0,2 %, lejos del 0,8 % esperado. En el conjunto del ejercicio, Japón ha evitado la recesión técnica, pero mantiene un crecimiento irregular y vulnerable a la debilidad de la demanda interna y al impacto de la inflación sobre los hogares. De cara a 2026, un sondeo del Japan Center for Economic Research sitúa el crecimiento anualizado en torno al 1,04 % en el primer trimestre y al 1,12 % en el segundo, aunque los analistas subrayan que la consolidación dependerá de que los salarios reales vuelvan a terreno positivo y se recupere la confianza del consumidor. El Nikkei baja a niveles del 1982 y el G7 muestra su preocupación por la votalidad del yen