El Gobierno da el primer paso para aprobar las medidas anticorrupción anunciadas por Sánchez tras el caso Cerdán
- El Ejecutivo endurecerá los controles a partidos y fundaciones y amplía la prescripción de la corrupción
- Según Montero, es una legislación "muy amplia" que entrará en vigor antes de que acabe la legislatura
“Vengo a proponer medidas para que no vuelva a pasar”. Así defendía Pedro Sánchez el pasado verano su Plan Anticorrupción, en pleno estallido de los presuntos casos de corrupción en torno a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE. El anuncio se materializa, ocho meses después, en la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Un texto que podría llegar al Congreso de los Diputados antes del verano y que, el Ejecutivo confía, entre en vigor antes de agotar la legislatura.
El texto que ha recibido hoy el impulso del gabinete de Sánchez incluye, según la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un total de 84 medidas que modifican 18 normas, seis de ellas leyes orgánicas. Una norma que califica, por tanto, de "muy ambiciosa" y también "muy amplia", con medidas que incluyen el refuerzo de las condenas a empresas involucradas en casos de corrupción y más controles de los fondos que reciben los partidos políticos.
Cambios en la contratación pública y controles para los partidos
La Ley Orgánica de Integridad Pública introduce cambios en materia de contratación pública, como hacer "público y accesible" el registro de empresas con prohibiciones para contratar con la administración. Además, se incrementarán las condenas de inhabilitación para acceder a estos contratos públicos para aquellas empresas condenadas por prácticas corruptas. Actualmente, esa pena es de 15 años, pero el nuevo texto legal la extenderá hasta los 20. Durante ese periodo, además, "no podrán recibir subvenciones o beneficios fiscales", según ha relatado Montero.
“🔴El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprueba medidas anticorrupción— Radio 5 (@radio5_rne) February 17, 2026
▪️La ministra María Jesús Montero espera "que esté aprobada" antes de veranohttps://t.co/kYj3vhURGS pic.twitter.com/hqLW58YRwC“
Además, se endurecerán los controles en torno a las donaciones que reciban partidos políticos y fundaciones. Tendrá que informar en el plazo de un mes por aquellas que superen los 2.500 euros en vez de los 25.000 euros actuales.
Y se establece para los partidos la obligación de realizar "auditorías independientes" de sus cuentas. Aquellos que incumplan esta medida recibirán los efectos de un "endurecimiento del régimen sancionador", con la aplicación de "sanciones graves o muy graves", equivalentes “al doble de la donación no publicada”, según ha explicado la ministra.
Además, se creará la Agencia Independiente de Integridad Pública. Un nuevo organismo que aglutinará "funciones dispersas" y será el responsable de coordinar en España la protección de los intereses financieros contra el fraude.
Ampliación de la prescripción de los delitos de corrupción
Con esta nueva norma, según Montero, “se podrá dedicar más tiempo a investigar delitos complejos”, ya que se amplía la prescripción de los delitos de corrupción de 5 a 7 años.
Y se trabajará para recuperar el dinero malversado a través de la “oficina de recuperación y gestión de activos” y la capacidad del Estado para embargar bienes desde el inicio de la investigación a través de figuras como el “decomiso sin condena” y el “decomiso de riqueza no justificada”. Ambas contarán, según ha indicado la vicepresidenta, con “garantías judiciales” y se basarán “en la trasposición de normativa europea”.
El Gobierno confía en que la ley esté en vigor antes de agotar la legislatura
El texto del anteproyecto volverá a pasar por el Consejo de Ministros antes del verano para remitirse al Congreso durante el presente periodo de sesiones. Por lo que, según la vicepresidenta primera del Ejecutivo, "dará tiempo para hacerlo durante la legislatura, que, como saben, durará hasta mediados del 27"
María Jesús Montero se ha mostrado optimista respecto al apoyo de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja, ya que tras la ronda que se hizo con todos ellos, fue “unánime” la opinión de que debe existir un “organismo independiente” que proteja el anonimato y pueda realizar las prácticas necesarias hasta que esos delitos puedan llegar a los juzgados.