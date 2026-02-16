El Gobierno de Asturias no reserva por ley vivienda pública para lesbianas mayores de 55 años, es falso

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por mensajes en redes y titulares en páginas web que aseguran que el Gobierno de Asturias reservará por ley vivienda pública a mujeres lesbianas de más de 55 años. Es falso. El Ejecutivo asturiano confirma a VerificaRTVE que no ha aprobado esta medida y en la ley LGTBI que tramita esta comunidad no consta ninguna medida de este tipo.

"Vivienda pública para lesbianas. ¿Qué clase de discriminación y de ilegalidad es esta?", dice un mensaje publicado en X compartido más de 1.000 veces desde el 13 de febrero. Esta y otras publicaciones similares adjuntan un titular de una página web que dice que "el Gobierno socialista de Asturias facilitará vivienda pública a las lesbianas de más de 55 años" y lo vincula con un anteproyecto de ley LGTBI que tramita el Principado de Asturias. "El Gobierno reservará por ley vivienda pública para todas las lesbianas mayores de 55 años", leemos en otro titular web.

El Gobierno del Principado de Asturias no ha aprobado facilitar vivienda pública a mujeres lesbianas de más de 55 años. En VerificaRTVE hemos consultado con la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, de la que depende la dirección general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI. El gabinete de Comunicación nos confirma que el Ejecutivo autonómico no ha decidido poner vivienda pública a disposición de este colectivo.

Tampoco lo recoge el anteproyecto de ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI. Este texto está de momento en fase de alegaciones y deberá ser aprobado como proyecto de ley por el Gobierno asturiano y, posteriormente, debatirse y aprobarse en el parlamento autonómico. En su actual redacción, las medidas sobre vivienda que contiene están dirigidas a la juventud LGTBI (página 59) y contemplan, entre otras, un plan específico para jóvenes expulsados de sus hogares por su orientación sexual.

Sobre las personas mayores LGTBI, el texto solo indica (página 57) que "tienen derecho a que los recursos públicos o privados que les acojan, ya sean centros de día, recursos sociales o residenciales, respeten su individualidad, intimidad, su identidad sexual y expresión de género, su orientación sexual y sus características sexuales". No hay referencias a beneficios de acceso a vivienda pública por parte de este colectivo.